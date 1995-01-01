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    Новосибирск - расписание

    Город Новосибирск
    Дивизион Россия-ПФЛ, зона "Восток"
    Сайт https://vk.com/fcnsk
    Стадион Спартак
    Тренер Игорь Чугайнов
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    18 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Иртыш Новосибирск
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    19 тур
    		9 апреля, воскресенье 00:00 Новосибирск Тюмень
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    20 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо Миасс Новосибирск
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    21 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Новосибирск Зенит-Ижевск
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    22 тур
    		29 апреля, суббота 00:00 Челябинск Новосибирск
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