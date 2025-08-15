Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.10

15 августа 2025 19:28
Волгарь - Сибирь
16 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Сибири»
Сделать ставку

16 августа в Астрахани состоится матч пятого тура Второй лиги А, в котором «Волгарь» попытается прервать свою нестабильную серию в игре против «Сибири». Обе команды подходят к матчу с одинаковым количеством очков (по 4), однако динамика их формы – противоположна. Если хозяева после 4 туров выглядят уязвимо и малоэффективно в атаке, то новосибирцы набрали приличный ход и претендуют на выход в лидеры.

«Волгарь»

Команда из Астрахани проводит неоднозначный старт сезона. За 4 тура «Волгарь» забил лишь 3 мяча и выиграл всего один раз – в домашнем матче против «Тюмени» (3:2). При этом команда уже трижды уходила с поля без забитых мячей, в том числе в последнем туре против «Велеса» (0:1).

Основная проблема – слабая реализация моментов. При средней результативности 0.60 гола за матч «Волгарь» не может использовать даже минимальные преимущества по владению или контролю. В обороне ситуация чуть лучше: 5 пропущенных мячей за 5 игр, в среднем 1.00 за матч. Домашняя статистика помогает держаться на плаву – команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле, однако выигрывает с трудом.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска напротив выглядит всe увереннее с каждым туром. После неудачного старта (поражение от «Машука-КМВ», ничья с «Динамо-2») «Сибирь» провела два ярких поединка: победа над «Текстильщиком» (1:0) и особенно уверенный разгром «Ленинградца» (4:0).

Сибиряки постепенно входят в ритм и демонстрируют крепкую игру в обеих фазах: 7 забитых мячей за 5 матчей (в среднем 1.40 за игру), при этом лишь 4 пропущенных (0.80). Команда уверенно закрывает фланги, быстро переходит из обороны в атаку и демонстрирует дисциплинированный футбол, что даeт преимущество в матчах с коллективами, уступающими в темпе и плотности игры.

Факты о командах

«Волгарь»

  • Забито 3 гола в 5 матчах (средняя результативность – 0.60)
  • Пропущено 5 мячей за 5 матчей (в среднем 1.00)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних игр
  • Пропускает в 3 турах подряд

«Сибирь»

  • Забито 7 голов в 5 матчах (в среднем 1.40)
  • Пропущено 4 мяча за 5 матчей (в среднем 0.80)
  • 2 победы в последних 2 турах
  • Победа с сухим счeтом в 2 матчах подряд

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Волгарь
1 : 0
29.09.2024
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Сибирь
0 : 1
04.08.2024
Волгарь

Прогноз на матч

Судя по текущей форме, «Сибирь» выглядит более цельной и уверенной командой. Волгарь – дома, но без выраженного давления и уверенности в атаке. Новосибирцы умеют качественно выжидать, контролировать центр и пользоваться ошибками соперника. Даже если матч будет проходить в сдержанном темпе, гости обладают достаточным классом, чтобы увезти три очка.

Ожидается упорная игра, в которой «Сибирь» минимизирует риски и постарается реализовать немногочисленные шансы. Хозяевам будет сложно пробить оборону соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сибири» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Волгаря» меньше 1.5 – коэффициент 1.60

2.10
Победа «Сибири»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Сибирь Волгарь
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 