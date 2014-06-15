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Чемпионат мира по футболу 2026
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Кюрасао
Новости
Новости сборной Кюрасао по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://ffk.cw/
Тренер:
Дик Адвокат
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78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
9 сентября
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Зырянов одним словом описал работу Адвоката в сборной Кюрасао
29 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Адвокат объяснил поражение Кюрасао в последнем матче команды на ЧМ-2026
26 июня
Определились 19 участников 1/16 финала ЧМ-2026, 8 сборных вылетели из турнира
26 июня
3
Видео
Обзор матча Кюрасао – Кот-д'Ивуар голы и лучшие моменты (Видео)
26 июня
ЧМ-2026. Кот-д'Ивуар победил Кюрасао (2:0) и вышел в плей-офф
26 июня
3
Трансляция
Кюрасао – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026
25 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Где смотреть матч Кюрасао – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 25 июня 2026
24 июня
Кюрасао – Кот-д`Ивуар: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Реакция Погребняка на историческое очко Кюрасао Адвоката на ЧМ-2026
21 июня
Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»
21 июня
2
ЧМ-2026. Кюрасао Адвоката удержала ничью с Эквадором (0:0)
21 июня
7
Трансляция
Эквадор – Кюрасао: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026
21 июня
Где смотреть матч Эквадор – Кюрасао: во сколько прямая трансляция 21 июня 2026
20 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Эквадор – Кюрасао 21 июня 2026 года
20 июня
Эквадор – Кюрасао: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
20 июня
Фото
78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Клопп извинился перед тренером сборной Германии: «Мне скоро 59, а я все еще идиот»
15 июня
4
Судью ЧМ-2026 обвинили в демонстрации символа ненависти
15 июня
14
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Адвокат прокомментировал 1:7 Кюрасао от Германии
14 июня
5
Нагельсман прокомментировал 7:1 Германии с Кюрасао
14 июня
Черданцев: «Вслед за «селесао» отсасао и Кюрасао»
14 июня
28
1
2
3
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