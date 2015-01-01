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Результаты сборной Кюрасао по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://ffk.cw/
Тренер:
Дик Адвокат
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Таблица
Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Финальный раунд 2024/2025
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Второй раунд 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2019
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2019
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
25.06 | 23:00
Кюрасао
0 : 2
Кот-д'Ивуар
21.06 | 03:00
Эквадор
0 : 0
Кюрасао
14.06 | 20:00
Германия
7 : 1
Кюрасао
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