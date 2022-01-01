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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Кюрасао
Состав
Состав сборной Кюрасао по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://ffk.cw/
Тренер:
Дик Адвокат
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Ром Э.
Серкль Брюгге
Вра
37
€ 0.15 млн
18
Обиспо А.
ПСВ
Защ
27
€ 4 млн
24
Фонвилле Д.
НЕК
Защ
23
€ 1.5 млн
20
Бренет Д.
Кайсериспор
Защ
32
€ 1 млн
3
Гаари Х.
Абха
Защ
32
€ 0.35 млн
5
Флоранус Ш.
Зволле
Защ
28
€ 0.8 млн
8
Комененсия Л.
Цюрих
Защ
22
€ 0.5 млн
10
Бакуна Л.
Гронинген
Пол
35
€ 0.25 млн
7
Бакуна Ж.
Газиантеп
Пол
29
€ 1.7 млн
21
Чон Т.
Шеффилд Юнайтед
Нап
26
€ 3.5 млн
9
Локадия Ю.
Аморебьета
Нап
32
€ 0.2 млн
26
Дорнбюс Т.
Венло
Вра
27
€ 0.05 млн
25
Бодак Т.
Телстар
Вра
24
€ 0.025 млн
15
Марта А.
Телстар
Защ
23
€ 0.7 млн
16
Маргарита Д.
Беверен
Защ
26
€ 1 млн
2
Самбо Ш.
Бернли
Защ
25
€ 1.3 млн
4
ван Эйма Р.
Кифисиас
Защ
28
€ 0.375 млн
6
Ремерато Г.
РКС Ваалвейк
Пол
27
€ 0.35 млн
22
Фелида К.
Ден Босх
Пол
26
€ 0.4 млн
23
Базур Р.
Коньяспор
Пол
29
€ 1.5 млн
13
Нослин Т.
Барнсли
Пол
23
€ 0.75 млн
11
Антонисс Ж.
Кифисиас
Нап
24
€ 0.8 млн
19
Кастанер Д.
Кастельон
Нап
30
€ 0.225 млн
17
Кувас Б.
Волендам
Нап
33
€ 0.25 млн
14
Горре К.
Маккаби Х
Нап
31
€ 0.6 млн
12
Хансен С.
Газиантеп
Нап
24
€ 3.5 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 7
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