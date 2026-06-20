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Эквадор – Кюрасао: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

20 июня 2026 9:47
Эквадор - Кюрасао
21 июн. 2026, воскресенье 03:00 | Чемпионат мира, группа E, 2 тур
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2.15
Победа Эквадора с форой (-2.5)
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Эквадора и Кюрасао пройдет 21 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Эквадорцы стартовали на турнире с поражения от Кот-д`Ивуара (0:1) и теперь обязаны побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Кюрасао в первом туре потерпел разгромное поражение от Германии (1:7), показав катастрофическую игру в обороне. Сможет ли аутсайдер дать бой южноамериканцам, или Эквадор возьмет свое с крупным счетом и вернет уверенность перед решающим матчем?

Кто победит в матче

Сборная Эквадора демонстрирует достаточно надежную игру: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда уступила Кот-д`Ивуару (0:1) в стартовом туре, но до этого показывала хорошие результаты в товарищеских матчах: победа над Гватемалой (3:0), победа над Саудовской Аравией (2:1), ничьи с Нидерландами (1:1) и Марокко (1:1). Оборона эквадорцев действует достаточно надежно, а атака способна создавать моменты даже против организованных соперников. В матче против такого слабого оппонента, как Кюрасао, эквадорцы должны доминировать.

Кюрасао подходит к игре с катастрофической статистикой в обороне: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и 18 пропущенных (3,6). Команда потерпела разгром от Германии (1:7) в стартовом туре, а также проиграла Шотландии (1:4), Австралии (1:5) и Китаю (0:2), одержав лишь победу над Арубой (4:0). Оборона Кюрасао выглядит одной из самых слабых на турнире, и против такого соперника, как Эквадор, им будет крайне сложно сдержать натиск на протяжении всего матча.

Итоговый вывод: Эквадор является безусловным фаворитом благодаря более высокому классу игроков и надежной игре в обороне, тогда как Кюрасао демонстрирует катастрофическую защиту. Учитывая, что эквадорцам нужна победа после поражения в первом туре, они должны выиграть с крупным счетом. Наш прогноз – уверенная победа Эквадора.

Форма и история личных встреч

Эквадор показывает стабильные результаты и надежную оборону, тогда как Кюрасао пропускает в среднем 3,6 гола за последние пять матчей, что говорит о серьезных проблемах в защите. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма команд слишком разная, чтобы сомневаться в фаворите. Учитывая разницу в классе, Эквадор должен уверенно побеждать.




Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
0
Алан Франко
ПЗ
14
Алан Минда
ЛП
15
Педро Вите
ЦП
23
Мойзес Кайседо
ЦП
9
Джон Йебоа
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Кюрасао
0
Элой Ром
ВР
0
Деверон Фонвиль
ЛЗ
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦЗ
5
Шерел Флоранус
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
0
Ливано Комененция
ЦП
21
Тахит Чон
ЦП
12
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
4-4-2
1
Галиндес
3
Хинкапе
6
Пачо
4
Ордоньес
0
Франко
14
Минда
15
Вите
23
Кайседо
9
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
4-4-2
0
Ром
5
Флоранус
18
Обиспо
23
Базур
0
Фонвиль
10
Бакуна
0
Комененция
21
Чон
7
Бакуна
9
Локадия
12
Хансен
Остались в запасе
Эквадор
Кюрасао
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Дик Адвокат

Прогноз на победителя

Эквадору нужна победа после поражения в стартовом туре, и его надежная оборона в сочетании с классом игроков должна обеспечить уверенный успех над Кюрасао, который пропускает в среднем 3,6 гола за игру. Учитывая огромную разницу в классе и необходимость крупной победы для эквадорцев, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Эквадора с форой (-2.5) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Эквадора и Кюрасао состоится 21 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Эквадор – Кюрасао: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.15
Победа Эквадора с форой (-2.5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Кюрасао Эквадор
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