Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Эквадора и Кюрасао пройдет 21 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Эквадорцы стартовали на турнире с поражения от Кот-д`Ивуара (0:1) и теперь обязаны побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Кюрасао в первом туре потерпел разгромное поражение от Германии (1:7), показав катастрофическую игру в обороне. Сможет ли аутсайдер дать бой южноамериканцам, или Эквадор возьмет свое с крупным счетом и вернет уверенность перед решающим матчем?

Кто победит в матче

Сборная Эквадора демонстрирует достаточно надежную игру: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда уступила Кот-д`Ивуару (0:1) в стартовом туре, но до этого показывала хорошие результаты в товарищеских матчах: победа над Гватемалой (3:0), победа над Саудовской Аравией (2:1), ничьи с Нидерландами (1:1) и Марокко (1:1). Оборона эквадорцев действует достаточно надежно, а атака способна создавать моменты даже против организованных соперников. В матче против такого слабого оппонента, как Кюрасао, эквадорцы должны доминировать.

Кюрасао подходит к игре с катастрофической статистикой в обороне: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и 18 пропущенных (3,6). Команда потерпела разгром от Германии (1:7) в стартовом туре, а также проиграла Шотландии (1:4), Австралии (1:5) и Китаю (0:2), одержав лишь победу над Арубой (4:0). Оборона Кюрасао выглядит одной из самых слабых на турнире, и против такого соперника, как Эквадор, им будет крайне сложно сдержать натиск на протяжении всего матча.

Итоговый вывод: Эквадор является безусловным фаворитом благодаря более высокому классу игроков и надежной игре в обороне, тогда как Кюрасао демонстрирует катастрофическую защиту. Учитывая, что эквадорцам нужна победа после поражения в первом туре, они должны выиграть с крупным счетом. Наш прогноз – уверенная победа Эквадора.

Форма и история личных встреч

Эквадор показывает стабильные результаты и надежную оборону, тогда как Кюрасао пропускает в среднем 3,6 гола за последние пять матчей, что говорит о серьезных проблемах в защите. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма команд слишком разная, чтобы сомневаться в фаворите. Учитывая разницу в классе, Эквадор должен уверенно побеждать.







Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Эквадор 1 Эрнан Галиндес ВР 3 Пьеро Хинкапе ЛЗ 6 Вильям Пачо ЦЗ 4 Жоэль Ордоньес ЦЗ 0 Алан Франко ПЗ 14 Алан Минда ЛП 15 Педро Вите ЦП 23 Мойзес Кайседо ЦП 9 Джон Йебоа ПП 13 Эннер Валенсия ЦФ 19 Гонсало Плата ЦФ Главный тренер Себастьян Беккачече Кюрасао 0 Элой Ром ВР 0 Деверон Фонвиль ЛЗ 18 Армандо Обиспо ЦЗ 23 Рихедли Базур ЦЗ 5 Шерел Флоранус ПЗ 7 Жуниньо Бакуна ЦП 10 Леандро Бакуна ЦП 0 Ливано Комененция ЦП 21 Тахит Чон ЦП 12 Сонтье Хансен ЦФ 9 Юрген Локадия ЦФ Главный тренер Дик Адвокат 4-4-2 1 Галиндес 3 Хинкапе 6 Пачо 4 Ордоньес 0 Франко 14 Минда 15 Вите 23 Кайседо 9 Йебоа 19 Плата 13 Валенсия 4-4-2 0 Ром 5 Флоранус 18 Обиспо 23 Базур 0 Фонвиль 10 Бакуна 0 Комененция 21 Чон 7 Бакуна 9 Локадия 12 Хансен Остались в запасе Эквадор Кюрасао Главный тренер Себастьян Беккачече Главный тренер Дик Адвокат Главный тренер Себастьян Беккачече Главный тренер Дик Адвокат

Прогноз на победителя

Эквадору нужна победа после поражения в стартовом туре, и его надежная оборона в сочетании с классом игроков должна обеспечить уверенный успех над Кюрасао, который пропускает в среднем 3,6 гола за игру. Учитывая огромную разницу в классе и необходимость крупной победы для эквадорцев, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Эквадора с форой (-2.5) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Эквадора и Кюрасао состоится 21 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».