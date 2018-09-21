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28.07.2016 22:30«Краснодар» и «Спартак» стартовали в Лиге Европы. Россия может провести матч с Турцией. Дайджест событий дня«Зенит» активничает на трансферном рынке. «Рубин» подписывает очередного легионера. Игуаин жалуется на президента «Наполи». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
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28.07.2016 17:45«Краснодар» разгромил «Биркиркару». «Спартак» упустил победу на Кипре. Ключевые события матчей Лиги ЕвропыСегодня два российских клуба провели отборочные матчи в Лиге Европы – «Спартак» сыграл вничью с кипрским АЕКом, а «Краснодар» уверенно переиграл мальтийскую «Биркиркару». «Бомбардир» отслеживал все ключевые события обеих встреч.13