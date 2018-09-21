Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форвард упал в яму, когда праздновал гол


    5
    Голосов: 3
    21.09.2018 00:20
    Веселая история с матча Лиги Европы.

    Кипрский АЕК в своей еврокубковой истории играл вничью с «Барселоной», забивал мальтийцам восемь голов в одной игре и уже рубился в группе Лиги Европы, но в нашей стране известен в качестве команды, уволившей Дмитрия Аленичева из «Спартака».

    Тогда киприоты выкинули красно-белых из еврокубков, но споткнулись на чешском «Словане». Спустя год, АЕК прошел минское «Динамо», но вновь остановился на чехах, вылетев от «Виктории». В новом сезоне кипрский клуб прошел шесть квалификационных матчей с разницей аж 15:1 (!) и ворвался в групповой этап ЛЕ,

    Первый матч – дома против «Цюриха», но старт не получился. Киприоты чаще владели мячом, точнее отдавали передачи, били не реже соперника, но разок сыграли рукой в своей штрафной. Реализовал пенальти Бенжамин Кололли – это косовский албанец, родившийся в Швейцарии. С нынешнего сезона Кололли выступает за «Цюрих» и уже бьет пенальти.

    Впрочем, во все паблики его пенальти угодил не из-за исполнения, а из-за празднования. Кололли так спешил к фанатам, что рухнул в яму, отделяющую трибуны от поля. Вытаскивали всей командой, но все обошлось без травмы – Кололли спокойно доиграл матч до конца. А «Цюрих» благодаря его голу выиграл 1:0.

    «Цюрих» делит в этой группе первое место с «Байером», который одержал волевую победу в Болгарии – «Лудогорец» вел 2:0, но пропустил от немцев три мяча. Дубль, кстати, на счету суперталанта леверекузенского клуба – Кая Хавертца.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 3 октября 2018, 02:32

      Повод разработчикам комп. игры ФИФА добавить такое празднование гола))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 30 сентября 2018, 01:43

      lol

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 сентября 2018, 18:14

      Веселечно!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 21 сентября 2018, 12:28

      Веселый парень!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 21 сентября 2018, 12:01

      ))))) Смешно получилось))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 21 сентября 2018, 05:21

      ++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 21 сентября 2018, 03:20

      Интересный матч был немцы вытащили этот матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 21 сентября 2018, 00:44

      На "Локомотиве" был похожий случай с одним из фанатов. Но тому повезло меньше. Жив, конечно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11