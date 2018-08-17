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    Наши клубы часто проигрывают слабакам. «Зенит» не повторил ошибки


    3.7
    Голосов: 3
    17.08.2018 10:00
    Раньше были Македония и Кипр, а теперь едва не стала Белоруссия.

    Одну из сильнейших команд России – «Зенит» – чуть не выбил клуб из Белоруссии. «Уфа» могла вылететь от команды из Люксембурга. Мы вспомнили, какие представители не самых мощных лиг и раньше лишали нас еврокубков.

    Сезон-1996/97

    Кто вылетел: «Торпедо»

    От кого: «Динамо» Тбилиси

    Страна: Грузия

    Времена, когда тбилисское «Динамо» выигрывало Кубок Кубков, давно прошли. Спустя 15 лет после этого триумфа Грузия уже была отдельной страной, а клубы из ее чемпионата не удивляли Европу и совсем не были на слуху. Тем не менее, в 1/32 финала Кубка УЕФА «Торпедо» уступило динамовцам дома 0:1, а в гостях сыграло 1:1 – оба гола в ворота нашего клуба забил известный по выступлениям за «Аланию» Гоча Джамараули.

    «Динамо» же «сгорело» 0:5 «Боавиште» в следующем раунде (первый матч – 1:0) и вылетело с турнира.

    Сезон-1997/98

    Кто вылетел: «Спартак»

    От кого: «Кошице»

    Страна: Словакия

    «Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов досталась лучшая команда Словакии, но сенсационное поражение 1:2 в гостях удивило многих. В домашней игре россияне загубили массу голевых моментов, но ничего не забили (0:0) и под фанатские крики «Романцев, убирайся» стали готовиться к Кубку УЕФА.

    «Кошице» же угодил в крутую компанию к «МЮ», «Ювентусу» и «Фейеноорду» и проиграл все шесть матчей с общим счетом 2:13.

    Сезон-2003/04

    Кто вылетел: ЦСКА

    От кого: «Вардар»

    Страна: Македония

    Красно-синие были фаворитом чемпионата России-2003 и успешно его выиграли, но перед этим шумно опозорились, проиграв во втором квалификационном раунде команде из Македонии дома – 1:2, а в гостях не сумев исправиться – 1:1. В тех матчах участвовали братья Березуцкие и юный Игорь Акинфеев, а также множество футболистов, которые буквально через пару лет выиграют Кубок УЕФА. А тогда все сочувствовали Ивице Оличу, который переходил в ЦСКА как раз под Лигу чемпионов.

    ЦСКА вылетел вообще из еврокубков, «Вардар» же упорно сражался с пражской «Спартой» за выход в групповую стадию ЛЧ, но уступил по сумме двух встреч 4:5, а в Кубке УЕФА закончил выступления, проиграв «Роме» (0:4, 1:1).

    Сезон-2009/10

    Кто вылетел: «Крылья Советов»

    От кого: «Сент-Патрикс»

    Страна: Ирландия

    Сборная Ирландии – нередкий участник континентального и мирового турниров сборных, но чемпионат в этой стране очень слабый. Тем не менее, «Крылья Советов», возглавляемые Леонидом Слуцким, умудрились вылететь от «Сент-Патрикс» в квалификации Лиги Европы. Поражение 0:1 в гостях не выглядело страшным, тем более что в Самаре «Крылья» к 57-й минуте повели 3:0. Но ирландцы в ответ умудрились забить два мяча – 3:2.

    В следующем же раунде румынская «Стяуа» вынесла ирландцев с общим счетом 5:1.

    Сезон-2010/11

    Кто вылетел: «Локомотив»

    От кого: «Лозанна»

    Страна: Швейцария (второй дивизион)

    Сам по себе швейцарский чемпионат неплох, но «Локомотиву» в тот год противостоял клуб, который играл совсем не в элите. «Лозанна» добралась до финала Кубка Швейцарии из второго дивизиона, она проиграла 0:6 чемпиону-«Базелю», но прошла в еврокубки. «Локо» спас ничью в гостях благодаря голу Сычева, а затем на последних минутах успел перевести дома игру в овертайм (забил Алиев), но уступил в серии пенальти из-за промахов Шишкина и Майкона.

    «Лозанна» угодила в группу ЛЕ к «Спарте», «Палермо» и ЦСКА. Швейцарцы набрали лишь одно очко. От ЦСКА «Лозанна» получила 1:8 в двух играх.

    Сезон-2014/15

    Кто вылетел: «Локомотив»

    От кого: «Аполлон»

    Страна: Кипр

    Здесь был вообще какой-то ужас. «Локомотив» в 2014 году до последнего тура бился за чемпионство, а на старте нового чемпионата был бледной тенью себя прежнего. Как результат – кошмар в Лиге Европы. 1:1 было в гостях, а дома – аж 1:4. От команды из Кипра. Да еще и крупно! Через несколько недель «Локо» лишился тренера – Леонида Кучука.

    «Аполлон» попал в группу к «Вильярреалу», менхенгладбахской «Боруссии» и «Цюриху». Киприоты проиграли пять матчей из шести и закончили групповой этап с разницей мячей 4:18.

    Сезон-2016/17

    Кто вылетел: «Спартак»

    От кого: АЕК

    Страна: Кипр

    Впрочем, через пару лет от земляков не отстал и «Спартак» – он тоже показал, как можно вылететь от кипрского клуба на ранней стадии Лиги Европы. Причем это был даже не раунд плей-офф перед самым групповым этапом. 1:1 на Кипре, а в Москве на 88-й минуте Иван Тричковски одним касанием ноги оставил «Спартак» без еврокубков, а Дмитрия Аленичева без работы. Красно-белые в том сезоне выиграли чемпионство во многом из-за нового тренера – Массимо Карреры, который сменил Аленичева.

    АЕК же до группы так и не дополз, с киприотами спокойно разобрался либерецкий «Слован» – 1:0 и 3:0.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 августа 2018, 19:39

      Футбол тем и интересен, что точный результат никогда не предсказать.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 16:44

      Лозанна и Вардар - это позор. А вот Аполлон или АЕК - это крепкие клубы уровня ЛЕ. Конечно, можно и нужно их обыгрывать. Особенно в квалификации, когда на вылет. Я ещё понимаю, когда в групповом этапе, там 6 матчей, свой расклад.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 17 августа 2018, 15:54

      Ещё, конечно, Зюльте Варегем можно вспомнить. Это сейчас эта команда закрепилась в середняках чемпионата Бельгии, а в то время это был аутсайдер с полулюбительским составом

      2
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 17 августа 2018, 13:06

      слабакам? что за выражение такое, уважение хоть какое-то должно быть

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 17 августа 2018, 10:37

      Интересно было вспомнить, спасибо. Также было немало нелепых поражений наших клубов и на групповом этапе, впрочем как и триумфальных побед над европейскими грандами - Баварией, Барселоной, Боруссией, МЮ...

      3
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 17 августа 2018, 10:29

      Положа руку на сердце у Спартака был еще как минимум Сент-Галлен и еще пару достаточно позорных вылетов.

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > ARTHUR19 17 августа 2018, 19:20

      Но была победа над Реалом ..над Аяксом в его лучшие годы и многое ещё что да и в ЛЧ не кто не проходил дальше Спартака и не скоро пройдёт и было шесть побед в группе ЛЧ тоже не снилось не кому из наших

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