- 21 декабря 2022
- 14:49 «Локо» заработает больше 5 миллионов за аренду Едвая в «Аль-Айн» с обязателньым выкупом
- 20 декабря 2022
- 21:31 Фото «Аль-Айн» арендовал Едвая у «Локомотива». Он говорил, что не предаст клуб, как Варела 2
- 13 июля 2022
- 11:33 Фото Ярмоленко перешел в клуб из ОАЭ 3
- 28 апреля 2022
- 08:51 Баштуш не вернется в «Ростов»
- 7 июня 2021
- 00:51 Ребров возглавил эмиратский «Аль-Айн» 1
- 24 декабря 2020
- 21:18 Капитан сборной Казахстана Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг. Он был на просмотре в «Зените» 1
- 7 мая 2020
- 13:18 Исламхан может стать игроком «Рубина» 2
- 31 января 2020
- 20:34 Исламхан стал игроком «Аль-Айна». Он был на просмотре в «Зените» 1
- 30 января 2020
- 15:47 Агент Исламхана: «Аль-Айн» предложил Бауыржану контракт на пять месяцев» 2
- 24 декабря 2018
- 21:32 Арбелоа – Хави: «Реал» – чемпион мира еще на один год. Все в порядке, или беспорядке. Уже и не знаю» 2
- 23 декабря 2018
- 11:10 Рамос и Марсело вышли на третье место по числу выигранных трофеев с «Реалом», Роналду нет в десятке 3
- 09:17 Кроос установил рекорд, выиграв Клубный чемпионат мира в пятый раз 2
- 22 декабря 2018
- 23:10 «Реал» обошел «Барселону» по количеству выигранных клубных ЧМ 4
- 21:22 Клубный ЧМ. «Реал» разгромил «Аль-Айн» и в третий год подряд выиграл турнир 6
- 19 декабря 2018
- 21:22 Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик 4
- 18 декабря 2018
- 22:17 Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» проиграл «Аль-Аину» по пенальти 9
- 15 декабря 2018
- 21:24 Клубный ЧМ. «Аль-Аин» разгромил «Эсперанс» и сыграет в полуфинале с «Ривер Плейт» 3
- 10 декабря 2018
- 08:21 Определились все участники клубного чемпионата мира-2018 3
- 4 сентября 2018
- 12:43 Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2018 2
- 19 января 2017
- 09:11 «Аль-Айн» отказался от покупки Боли 3
- 16 января 2017
- 19:41 Фото Боли переходит из «Анжи» в «Аль-Аин» 4
- 30 января 2016
- 19:09 «Вест Хэм» заплатит за аренду Эменике один миллион
- 21 января 2016
- 01:29 «Вест Хэм» интересуется Эменике
- 14 января 2016
- 22:14 Эменике вернулся в «Фенербахче» 1
- 16 августа 2015
- 10:33 Два гола Эменике помогли «Аль-Айну» выиграть Суперкубок ОАЭ