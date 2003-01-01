Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 19 млн

Аль-Айн - турнирная таблица

Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Хазза бин Зайед
Сайт:
http://www.alainfc.ae/
Тренер:
Владимир Ивич
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Айн
2
Шабаб Аль-Ахли
3
Аль-Васл
4
Аль-Джазира
5
Аль-Вахда
6
Аль-Наср
7
Аджман Клуб
8
Шарджа
9
Хаур-Факкан
10
Банияс
11
Аль-Иттихад
12
Аль-Зафра
13
Аль-Батаих
14
Дибба
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
21
5
0
62
18
44
68
26
17
7
2
60
18
42
58
26
14
6
6
39
29
10
48
26
13
5
8
46
30
16
44
26
10
10
6
38
26
12
40
26
9
11
6
36
34
2
38
26
9
5
12
27
34
-7
32
26
8
5
13
35
47
-12
29
26
6
9
11
35
45
-10
27
26
7
6
13
29
43
-14
27
26
5
9
12
29
45
-16
24
26
6
4
16
28
52
-24
22
26
4
9
13
24
37
-13
21
26
5
5
16
25
55
-30
20
Команда
1
Аль-Айн
2
Аль-Васл
3
Шабаб Аль-Ахли
4
Аль-Джазира
5
Аль-Вахда
6
Аль-Наср
7
Аль-Зафра
8
Шарджа
9
Дибба
10
Аджман Клуб
11
Хаур-Факкан
12
Банияс
13
Аль-Батаих
14
Аль-Иттихад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
32
7
25
33
13
9
3
1
20
8
12
30
13
9
3
1
32
11
21
30
13
8
1
4
27
15
12
25
13
6
4
3
23
15
8
22
13
4
6
3
19
19
0
18
13
5
0
8
16
21
-5
15
13
5
0
8
17
25
-8
15
13
4
2
7
13
22
-9
14
13
3
4
6
13
19
-6
13
13
2
6
5
18
24
-6
12
13
2
5
6
14
22
-8
11
13
2
4
7
10
20
-10
10
13
1
7
5
12
19
-7
10
Команда
1
Аль-Айн
2
Шабаб Аль-Ахли
3
Аль-Наср
4
Аджман Клуб
5
Аль-Джазира
6
Аль-Васл
7
Аль-Вахда
8
Банияс
9
Хаур-Факкан
10
Аль-Иттихад
11
Шарджа
12
Аль-Батаих
13
Аль-Зафра
14
Дибба
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
30
11
19
35
13
8
4
1
28
7
21
28
13
5
5
3
17
15
2
20
13
6
1
6
14
15
-1
19
13
5
4
4
19
15
4
19
13
5
3
5
19
21
-2
18
13
4
6
3
15
11
4
18
13
5
1
7
15
21
-6
16
13
4
3
6
17
21
-4
15
13
4
2
7
17
26
-9
14
13
3
5
5
18
22
-4
14
13
2
5
6
14
17
-3
11
13
1
4
8
12
31
-19
7
13
1
3
9
12
33
-21
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
5
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
4
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+