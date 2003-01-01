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Аль-Айн
Результаты
€ 19 млн
Аль-Айн - результаты матчей
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Хазза бин Зайед
Сайт:
http://www.alainfc.ae/
Тренер:
Владимир Ивич
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ОАЭ. Первый дивизион. 2025/2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Лига чемпионов АФК Элит. 2024/2025
ОАЭ. Про Лига. 2024/2025
Лига чемпионов АФК. 2023/2024
16.05 | 18:30
Аль-Айн
4 : 0
Дибба
10.05 | 18:25
Аль-Айн
5 : 0
Аль-Зафра
06.05 | 19:45
Шарджа
0 : 5
Аль-Айн
23.04 | 19:45
Аль-Батаих
0 : 2
Аль-Айн
10.04 | 19:30
Аль-Айн
3 : 2
Шабаб Аль-Ахли
05.04 | 19:30
Аль-Айн
2 : 0
Аджман Клуб
17.03 | 20:30
Аль-Вахда
0 : 1
Аль-Айн
12.03 | 20:30
Аль-Айн
2 : 0
Аль-Васл
27.02 | 20:30
Хаур-Факкан
2 : 3
Аль-Айн
22.02 | 20:30
Банияс
2 : 3
Аль-Айн
14.02 | 19:00
Аль-Айн
1 : 1
Аль-Наср
06.02 | 19:00
Аль-Джазира
0 : 1
Аль-Айн
27.01 | 16:15
Аль-Иттихад
1 : 3
Аль-Айн
17.01 | 18:45
Аль-Айн
2 : 2
Аль-Вахда
08.01 | 18:45
Аль-Зафра
1 : 2
Аль-Айн
02.01 | 18:45
Аль-Айн
1 : 0
Шарджа
28.12 | 18:45
Аль-Наср
2 : 2
Аль-Айн
20.12 | 18:30
Аль-Айн
2 : 0
Аль-Иттихад
22.11 | 18:30
Аль-Айн
1 : 1
Аль-Джазира
30.10 | 18:45
Аджман Клуб
0 : 3
Аль-Айн
18.10 | 16:05
Аль-Айн
4 : 0
Банияс
25.09 | 16:25
Шабаб Аль-Ахли
0 : 1
Аль-Айн
20.09 | 16:30
Аль-Айн
3 : 0
Хаур-Факкан
13.09 | 19:15
Аль-Васл
1 : 1
Аль-Айн
23.08 | 17:00
Дибба
2 : 3
Аль-Айн
16.08 | 19:30
Аль-Айн
2 : 1
Аль-Батаих
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