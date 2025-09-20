Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • «Спартак» планирует назначить экс-тренера «Краснодара»: «Настроены решительно»

«Спартак» планирует назначить экс-тренера «Краснодара»: «Настроены решительно»

Сегодня, 15:17
4

«Спартак» ведет работу по назначению главного тренера «Аль-Айна» Владимира Ивича.

«Спартак» контактировал с Ивичем, но серб пока не принял предложение возглавить команду: недавно красно-белые обращались к Владану на предмет его возможного переезда в Москву вместо Станковича. Однако коуч отказался обсуждать этот вопрос, так как занят в Эмиратах.

Шейхи устроили быт Ивича в Дубае: шикарный дом, жена переехала, дети пошли в английскую школу + в контракте нет пункта о неустойке за расторжение («Спартаку» придется забашлять «Аль-Айну» почти годовую зарплату тренера + четырех его помощников на сумму около 3 миллионов евро).

В общем, на текущий момент Владан не готов возглавить «Спартак», хоть он и номер один для москвичей на замену Станковичу. При этом в Тушино настроены решительно и будут добиваться согласия Ивича принять клуб в самое ближайшее время», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича контракт до 2027 года.
  • В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.
  • Ивич тренировал в РПЛ «Краснодар».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Спартак Аль-Айн Ивич Владимир Станкович Деян
Интерес
1758371270
Будет ещё один футбольный "тушинский вор"! Просто какое-то притягательное место для возникновения незаконных претендентов на пост царя Бескова.
Ответить
Cleaner
1758374791
Ивич в шоколаде в Дубае. Зачем ему идти в СМЕШНОЙ клуб и становиться клоуном или ПСИХОМ?
Ответить
Алим Терек
1758375389
Пусть назначат Мостового,заодно и мы посмотрим каков он в качестве тренера
Ответить
Мортус
1758376327
Это они такую свинку значит Станковичу решили поДложить. Типа ты уже не нужен. Мы решительно настроины тебе поДжопник выписать. Молодцы. После такого Ивич на ферму сломя голову ломонёцо
Ответить
