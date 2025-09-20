«Спартак» планирует назначить экс-тренера «Краснодара»: «Настроены решительно»

«Спартак» ведет работу по назначению главного тренера «Аль-Айна» Владимира Ивича.
«Спартак» контактировал с Ивичем, но серб пока не принял предложение возглавить команду: недавно красно-белые обращались к Владану на предмет его возможного переезда в Москву вместо Станковича. Однако коуч отказался обсуждать этот вопрос, так как занят в Эмиратах.
Шейхи устроили быт Ивича в Дубае: шикарный дом, жена переехала, дети пошли в английскую школу + в контракте нет пункта о неустойке за расторжение («Спартаку» придется забашлять «Аль-Айну» почти годовую зарплату тренера + четырех его помощников на сумму около 3 миллионов евро).
В общем, на текущий момент Владан не готов возглавить «Спартак», хоть он и номер один для москвичей на замену Станковичу. При этом в Тушино настроены решительно и будут добиваться согласия Ивича принять клуб в самое ближайшее время», – написал инсайдер Иван Карпов.
- У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича контракт до 2027 года.
- В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.
- Ивич тренировал в РПЛ «Краснодар».