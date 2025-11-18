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Товарищеские матчи. Сборные
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Перу
Новости
Новости сборной Перу по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fpf.org.pe/
Тренер:
Мануэль Баррето
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
9 июня
Перу – Испания: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.35
8 июня
Гаити – Перу: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.65
5 июня
Папа Римский ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026
2 мая
3
Перу – Гондурас: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.67
30 марта
Трансляция
Сенегал – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026
28 марта
Сенегал – Перу: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.4
27 марта
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
2025.11.18 21:57
Видео
Сафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу
2025.11.17 17:31
10
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
2025.11.16 16:58
3
Фото
Стал известен исполнитель гимна России перед матчем Россия – Чили
2025.11.15 16:18
4
Видео
Экс-вратарь «Динамо» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу
2025.11.14 22:25
4
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
2025.11.14 17:18
11
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
2025.11.14 08:48
1
Реакция Радимова на ничью России с Перу
2025.11.14 08:05
«Свиньей» атаковать не годится»: Карпина раскритиковали за матч с Перу
2025.11.13 20:59
3
Видео
Лещук объяснил голевую ошибку Сафонова
2025.11.13 20:41
Мамаев оценил ничью в матче Россия – Перу
2025.11.13 18:18
Видео
Кафанов проанализировал голевую ошибку Сафонова
2025.11.13 16:44
2
Видео
Экс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»
2025.11.13 15:39
8
Ташуев констатировал кризис в сборной России
2025.11.13 14:38
1
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
2025.11.13 13:59
Реакция Рабинера на упущенную победу России над Перу
2025.11.13 12:22
1
Видео
Экс-вратарь «Зенита» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу
2025.11.13 11:41
4
Карпин рассказал, на что жаловались игроки сборной России во время матча с Перу
2025.11.13 11:29
16
Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»
2025.11.13 11:15
10
Горшков одним словом описал эмоции от упущенной победы над Перу
2025.11.13 10:55
4
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу
2025.11.13 10:12
10
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
2025.11.13 10:07
3
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»
2025.11.13 09:42
25
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