- 22 февраля
- 20:30 «Разжирел, как свинья»: экс-игрок «Зенита» рассказал, почему отказался от алкоголя 1
- 9 февраля
- 10:50 РФС может начать сотрудничество с техническим спонсором «Амкала» 2
- 5 февраля
- 00:17 «Амкал» планирует провести товарищеский матч с командой из топ-5 РПЛ
- 21 января
- 15:15 Фото «Амкал» разгромил женский «Локомотив» – 11:0. В медиаклубе считают, что забили 12 голов 3
- 6 января
- 12:59 Президент «Амкала»: «Задача клуба на 2023 год – выиграть Кубок России» 3
- 11 декабря 2022
- 05:38 Фото Промес сыграл за «Бей Беги» против «Амкала»
- 18 ноября 2022
- 15:27 «Мы готовы». Основатель «Амкала» – об участии в Кубке России в следующем сезоне
- 10 ноября 2022
- 21:33 Основатель «Амкала» оценил вероятность прихода Дзюбы в Медиалигу
- 08:20 «Амкал» сменил главного тренера
- 29 октября 2022
- 23:23 Глушаков оценил свою игру против «Амкала». Он провел на поле весь матч
- 27 октября 2022
- 16:41 Команда РФС арендовала воспитанника «Зенита» Гасилина у «Амкала»
- 25 октября 2022
- 17:28 В «Ботеве» объяснили трансфер Прокопа из «Амкала»
- 15:57 «Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»
- 12:17 Фото «Ботев» объявил о переходе Прокопа из «Амкала»
- 13 октября 2022
- 23:12 Салимов сообщил о своем переходе в «Амкал»
- 29 сентября 2022
- 14:46 «Амкал» подписал 26-летнего чемпиона Европы-U17 в составе сборной России
- 25 сентября 2022
- 17:15 Герман Эль Классико оценил шансы Прокопа заиграть в Болгарии
- 16:42 «Мечтаю играть в Европе». Прокоп из «Амкала» подтвердил просмотр в «Ботеве»
- 15:04 «Ботев» с юмором отреагировал на информацию о просмотре Прокопа 1
- 13:43 Стало известно, в каком зарубежном клубе проходит просмотр Прокоп из «Амкала» 2
- 21 сентября 2022
- 14:59 КДК отказал «Амкалу» в переигровке матча со «Звездой»
- 14:52 КДК дисквалифицировал игрока «Амкала» Карпова на три матча. Он назвал судью дебилом
- 07:59 Тихонов предложил сборной России сыграть с «Амкалом» и 2DROTS 1
- 20 сентября 2022
- 11:45 Основатель «Амкала» назвал трех игроков, которых хотел бы подписать в команду 1
- 19 сентября 2022
- 23:42 Гасилин: «Мы были не хуже Асенсио и Мбаппе, но не хватало доверия»
- 19:23 Гасилин: «Амкал» показал, что медийные команды в порядке, а в российском футболе – большие проблемы»
- 16 сентября 2022
- 18:59 Основатель «Амкала» высказался о возможной переигровке кубкового матча со «Звездой»
- 08:26 Прокоп из «Амкала» получил предложение от участника еврокубков 9
- 14 сентября 2022
- 22:43 Комитет по этике готов рассмотреть оскорбления судей игроком «Амкала». Он желал арбитрам смерти