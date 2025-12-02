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Команды
Амкал
Новости
Амкал - новости команды
Москва
Сайт:
http://www.youtube.com/c/GermanElClassico
Тренер:
Виталий Панов
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Таблица
Названы 3 клуба, которые претендуют на Заболотного
6 августа
1
Заболотный получил предложение от московского клуба
1 августа
Заболотный может перебраться в Медиалигу – им интересуются два клуба
22 июля
3
Определились финалисты седьмого сезона Медиалиги
27 июня
Фото
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Раскрыт тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
12 мая
9
«Крылья Советов» объявили о возвращении тренера
14 апреля
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
14 апреля
«Краснодар» во время паузы в РПЛ добился крупной победы
28 марта
Известный медиаклуб может закрыться и не сыграть в Кубке России
2025.12.02 12:45
2
Сибскана – о Станковиче: «Приходится срываться на всех подряд с горящим очком»
2025.11.10 14:28
12
«Амкал» подписал форварда, сыгравшего 12 матчей в РПЛ
2025.10.31 14:42
Фото
Президент Медиалиги дебютировал в Кубке России и трогательно поздравил жену
2025.09.25 22:00
Президент «Амкала» прокомментировал вылет команды из Кубка России
2025.09.25 20:00
1
Кубок России. «Амкал» вылетел от «Енисея», пропустив на 87-й минуте
2025.09.25 18:58
2
«Амкал» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.09.22 09:41
70-летний Медведев не стал отказываться от премиальных в «Амкале»: «Рассчитываю на эти деньги!»
2025.09.12 17:46
2
Глава «Амкала» оценил игру 70-летнего Медведева
2025.09.12 11:17
1
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
2025.09.11 23:35
6
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
2025.09.11 21:18
12
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
2025.09.11 20:35
2
Путина пригласили сыграть за «Амкал»
2025.09.11 20:00
9
Фото
У 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt
2025.09.11 19:40
6
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
2025.09.11 18:53
3
Статистика 70-летнего Медведева в матче Кубка России
2025.09.11 18:00
7
Видео
70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
2025.09.11 17:07
15
70-летний Медведев провел тренировку с «Амкалом»
2025.09.10 14:20
5
«Амкал» – «Салют»: прогноз и ставки на матч 11 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.10 08:45
Кержаков объяснил, почему отказал «Амкалу»
2025.09.05 18:44
70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»
2025.08.26 14:33
1
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