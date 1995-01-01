Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Амкал - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт www.youtube.com/c/GermanElClassico
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023)
    1/64 финала
    		14 сентября, среда 13:00 Амкал 2:2
    (2:4)п         		Звезда
    1/128 финала
    		31 августа, среда 13:00 Тверь 0:1 Амкал
    1/256 финала
    		16 августа, вторник 19:00 Амкал 1:1
    (8:7)п         		Зоркий
    • Читайте нас: 
    11