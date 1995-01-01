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Главные новости
Победа «Спартака», Захаряна в «Лацио» не будет, «Барса» пыталась обменять 3 игроков на Мбаппе и другие новости
00:31
Абаскаль раскритиковал календарь РПЛ
00:26
«Стыдоба и позорище российского футбола»: Губерниев – о Безбородове
00:15
Видео
Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Монастир» в Кубке арабских чемпионов
31 июля
23:53
Только одна команда стартовала в российском сезоне с трех побед
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Все новости
00:18
Фото
Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде
31 июля
23:38
Фото
ЦСКА занесет отбитый пенальти «Ахмата» в статистику Акинфеева, несмотря на судейскую ошибку
1
23:31
⚽ Завершился 2-й тур РПЛ. Победы «Спартака», ЦСКА, «Локо», «Краснодара», «Зенит» потерял очки и другие результаты
2
23:23
«Топ-трансфер, но перехваливать не будем»: Мостовой – о летнем новичке «Спартака»
23:11
Фото
Фабиньо перешел из «Ливерпуля» в саудовский клуб Бензема и Канте
1
22:55
Игнашевич объяснил поражение «Балтики» от «Спартака»
2
22:44
Доннарумма может перейти в «Ювентус», но при двух условиях
22:33
Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:22
Промес вошел в топ-6 лучших бомбардиров в истории «Спартака»
2
22:00
Суд арестовал российские активы президента «Шахтера» Ахметова: он финансировал украинскую армию
2
21:48
⚡️ «Барселона» предлагала «ПСЖ» обменять Мбаппе на троих футболистов
21:31
Видео
Обзор матча «Спартак» – «Балтика»: голы и лучшие моменты
2
21:28
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) благодаря голам Бонгонда и Промеса
57
21:21
Видео
РФС признал ошибку Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА
17
21:14
Канчельскис – журналисту: «Пойду выпью еще две бутылки водки и закончим разговор»
2
20:50
«Наполи» предложил 25 миллионов за полузащитника «Зенита»
9
20:36
Видео
Бонгонда забил за «Спартак» во втором матче подряд
8
20:29
Фото
«Ливерпуль» назначил нового капитана
20:17
«Нас будут просто унижать»: Радимов – об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
3
19:56
Новый клуб Малкома предложил огромную зарплату Осимхену
5
19:41
«Спартак» сообщил о травме Селихова
2
19:30
Фото
«Бешикташ» объявил о переходе нападающего «Милана»
19:02
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Соболев, Промес и Бонгонда – в старте на матч с «Балтикой». Успейте использовать бонус в 17000₽ и решите, как закончится игра!
19:00
Зеленов рассказал о состоянии Медины и Зиньковского перед матчем «Спартак» – «Балтика»
18:55
В «Спартаке» прокомментировали нападение на фанатов «Балтики» с зеленкой
7
18:51
Павлюченко: «Мой «пахан» сейчас забил бы два мяча в РПЛ. Даже я гола три-четыре забью»
18:44
Видео
ЭСК РФС вынес вердикт по удалению защитника «Пари НН» в матче с «Зенитом»
21
18:24
«Спартак» – «Балтика»: стартовые составы на 2-й тур РПЛ
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Тренер
Дмитрий Буробин
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Россия. Кубок (2023/2024)
1/256 финала
1 августа, вторник
19:30
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