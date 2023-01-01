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Амкал - турнирная таблица

Москва
Сайт:
http://www.youtube.com/c/GermanElClassico
Тренер:
Виталий Панов
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Зенит
2
Оренбург
3
Рубин
4
Ахмат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
5
14
18
6
2
1
3
6
14
-8
8
6
1
2
3
5
9
-4
6
6
1
1
4
8
10
-2
4
Группа B
1
Краснодар
2
Динамо
3
Крылья Советов
4
Сочи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
5
9
14
6
3
2
1
11
6
5
11
6
1
3
2
7
11
-4
8
6
0
2
4
8
18
-10
3
Группа C
1
Спартак
2
Динамо Мх
3
Ростов
4
Нижний Новгород
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
5
8
13
6
3
2
1
9
7
2
13
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
1
0
5
4
13
-9
3
Группа D
1
ЦСКА
2
Локомотив
3
Балтика
4
Акрон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
5
4
13
6
4
1
1
10
4
6
13
6
1
1
4
6
9
-3
5
6
1
1
4
6
13
-7
5
Команда
1
Зенит
2
Оренбург
3
Рубин
4
Ахмат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
1
1
1
5
6
-1
5
3
1
1
1
5
4
1
5
3
1
0
2
3
3
0
3
Группа 1
1
Динамо
2
Краснодар
3
Крылья Советов
4
Сочи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
6
1
6
3
1
1
1
4
2
2
5
3
0
2
1
4
5
-1
4
3
0
1
2
3
9
-6
2
Группа 2
1
Динамо Мх
2
Спартак
3
Нижний Новгород
4
Ростов
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
4
-1
5
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
Группа 3
1
ЦСКА
2
Локомотив
3
Акрон
4
Балтика
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
1
0
4
0
4
7
3
1
1
1
4
5
-1
5
3
1
0
2
4
4
0
3
Команда
1
Зенит
2
Оренбург
3
Ахмат
4
Рубин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
1
0
2
1
8
-7
3
3
0
1
2
5
7
-2
1
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 1
1
Краснодар
2
Динамо
3
Крылья Советов
4
Сочи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
3
7
9
3
1
2
0
4
0
4
5
3
1
1
1
3
6
-3
4
3
0
1
2
5
9
-4
1
Группа 2
1
Спартак
2
Динамо Мх
3
Ростов
4
Нижний Новгород
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
1
0
6
3
3
8
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 3
1
ЦСКА
2
Локомотив
3
Балтика
4
Акрон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
1
2
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
1
2
2
5
-3
2
3
0
0
3
2
8
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
КАМАЗ
1
Крылья Советов
1
КАМАЗ
1 : 1
Крылья Советов
Арсенал
0
Рубин
0
Арсенал
0 : 0
Рубин
Торпедо
0
Балтика
2
Торпедо
0 : 2
Балтика
Нефтехимик
1
Ростов
3
Нефтехимик
1 : 3
Ростов
Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
3
3
Локомотив
1
2
Спартак
3 : 1
Локомотив
Локомотив
2 : 3
Спартак
Зенит
1
1
Динамо
3
0
Зенит
1 : 3
Динамо
Динамо
0 : 1
Зенит
ЦСКА
2
Динамо Мх
1
ЦСКА
2 : 1
Динамо Мх
Оренбург
1
0
Краснодар
3
4
Оренбург
1 : 3
Краснодар
Краснодар
4 : 0
Оренбург
Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Крылья Советов
2
Оренбург
0
Крылья Советов
2 : 0
Оренбург
Арсенал
1
Локомотив
2
Арсенал
1 : 2
Локомотив
Балтика
0
Зенит
1
Балтика
0 : 1
Зенит
Ростов
0
Динамо Мх
2
Ростов
0 : 2
Динамо Мх
Путь РПЛ 1/2 финала
Динамо
5
0
Спартак
2
1
Динамо
5 : 2
Спартак
Спартак
1 : 0
Динамо
ЦСКА
3
0
Краснодар
1
4
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
Краснодар
4 : 0
ЦСКА
Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Крылья Советов
2
Локомотив
2
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
Зенит
1
Динамо Мх
0
Зенит
1 : 0
Динамо Мх
Финал (Путь РПЛ)
Динамо
0
0
Краснодар
0
0
Динамо
0 : 0
Краснодар
Краснодар
0 : 0
Динамо
Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Крылья Советов
2
ЦСКА
5
Крылья Советов
2 : 5
ЦСКА
Зенит
0
Спартак
0
Зенит
0 : 0
Спартак
Финал (Путь регионов)
Спартак
1
ЦСКА
0
Спартак
1 : 0
ЦСКА
Суперфинал
Спартак
1
Краснодар
1
Спартак
1 : 1
Краснодар
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