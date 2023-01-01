Общая Домашняя Гостевая Группа A 1 Зенит 2 Оренбург 3 Рубин 4 Ахмат И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 6 6 0 0 19 5 14 18 6 2 1 3 6 14 -8 8 6 1 2 3 5 9 -4 6 6 1 1 4 8 10 -2 4 Группа B 1 Краснодар 2 Динамо 3 Крылья Советов 4 Сочи И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 6 4 1 1 14 5 9 14 6 3 2 1 11 6 5 11 6 1 3 2 7 11 -4 8 6 0 2 4 8 18 -10 3 Группа C 1 Спартак 2 Динамо Мх 3 Ростов 4 Нижний Новгород И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 6 4 1 1 13 5 8 13 6 3 2 1 9 7 2 13 6 2 1 3 8 9 -1 7 6 1 0 5 4 13 -9 3 Группа D 1 ЦСКА 2 Локомотив 3 Балтика 4 Акрон И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 6 3 3 0 9 5 4 13 6 4 1 1 10 4 6 13 6 1 1 4 6 9 -3 5 6 1 1 4 6 13 -7 5 Команда 1 Зенит 2 Оренбург 3 Рубин 4 Ахмат И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 3 0 0 11 1 10 9 3 1 1 1 5 6 -1 5 3 1 1 1 5 4 1 5 3 1 0 2 3 3 0 3 Группа 1 1 Динамо 2 Краснодар 3 Крылья Советов 4 Сочи И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 2 0 1 7 6 1 6 3 1 1 1 4 2 2 5 3 0 2 1 4 5 -1 4 3 0 1 2 3 9 -6 2 Группа 2 1 Динамо Мх 2 Спартак 3 Нижний Новгород 4 Ростов И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 1 1 1 3 4 -1 5 3 1 1 1 6 3 3 4 3 1 0 2 3 4 -1 3 3 1 0 2 5 6 -1 3 Группа 3 1 ЦСКА 2 Локомотив 3 Акрон 4 Балтика И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 2 1 0 6 4 2 7 3 2 1 0 4 0 4 7 3 1 1 1 4 5 -1 5 3 1 0 2 4 4 0 3 Команда 1 Зенит 2 Оренбург 3 Ахмат 4 Рубин И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 3 0 0 8 4 4 9 3 1 0 2 1 8 -7 3 3 0 1 2 5 7 -2 1 3 0 1 2 0 5 -5 1 Группа 1 1 Краснодар 2 Динамо 3 Крылья Советов 4 Сочи И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 3 0 0 10 3 7 9 3 1 2 0 4 0 4 5 3 1 1 1 3 6 -3 4 3 0 1 2 5 9 -4 1 Группа 2 1 Спартак 2 Динамо Мх 3 Ростов 4 Нижний Новгород И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 3 0 0 7 2 5 9 3 2 1 0 6 3 3 8 3 1 1 1 3 3 0 4 3 0 0 3 1 9 -8 0 Группа 3 1 ЦСКА 2 Локомотив 3 Балтика 4 Акрон И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 1 2 0 3 1 2 6 3 2 0 1 6 4 2 6 3 0 1 2 2 5 -3 2 3 0 0 3 2 8 -6 0

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире