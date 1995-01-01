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    Амкал - состав

    Город Москва
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт www.youtube.com/c/GermanElClassico
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    81 Маменко Александр Россия Вра 23 3 0 0 0 0 -
    87 Киряков Сергей Россия Защ 24 3 1 0 2 0 -
    98 Шурыгин Илья Россия Защ 24 3 0 0 1 0 € 0.075 млн.
    99 Левшук Арсений Россия Защ 21 3 0 0 0 1 -
    6 Товмасян Эрик Россия Защ 26 3 0 0 2 0 -
    15 Кузькин Дмитрий Россия Защ 22 3 1 0 0 0 -
    27 Кашаев Никита Россия Защ 30 2 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    13 Чужой Россия Защ 26 2 0 0 0 1 -
    77 Баранов Иван Россия Защ 23 2 0 0 0 0 -
    10 Сибскана Россия Пол 39 3 0 0 0 0 -
    7 Маврин Василий Россия Пол 33 2 0 0 2 0 -
    26 Левин Василий Россия Пол 23 2 0 0 -1 1 -
    9 Крапивников Михаил Россия Пол 28 1 0 0 0 0 -
    8 Герман Эль Классико Россия Пол 29 1 0 0 0 0 -
    19 Гасилин Алексей Россия Нап 27 3 1 0 1 0 € 0.3 млн.
    22 Блатов Виктор Россия Нап 24 3 1 0 0 0 -
    23 Дражжук Олег Узбекистан Нап 32 3 0 1 0 0 -
    911 Маслов Федор Россия Вра 33 - - - - - -
    1 Спиряков Евгений Россия Вра 29 - - - - - -
    21 Карамянц Феликс Россия Защ 20 - - - - - -
    14 Лесив Никита Россия Защ 25 - - - - - -
    7 Михович Степан Россия Защ 19 - - - - - -
    30 Сапрыкин Иван Россия Защ 35 - - - - - -
    13 Бреднев Иван Россия Пол 28 - - - - - -
    11 Кленов Антон Россия Пол 26 - - - - - -
    4 Куриленко Никита Россия Пол 30 - - - - - -
    2 Сычев Станислав Россия Пол 22 - - - - - -
    Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 9, нападающих: 3
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