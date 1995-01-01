Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|81
|Маменко Александр
|Вра
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|87
|Киряков Сергей
|Защ
|24
|3
|1
|0
|2
|0
|-
|98
|Шурыгин Илья
|Защ
|24
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 0.075 млн.
|99
|Левшук Арсений
|Защ
|21
|3
|0
|0
|0
|1
|-
|6
|Товмасян Эрик
|Защ
|26
|3
|0
|0
|2
|0
|-
|15
|Кузькин Дмитрий
|Защ
|22
|3
|1
|0
|0
|0
|-
|27
|Кашаев Никита
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|13
|Чужой
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|1
|-
|77
|Баранов Иван
|Защ
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Сибскана
|Пол
|39
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Маврин Василий
|Пол
|33
|2
|0
|0
|2
|0
|-
|26
|Левин Василий
|Пол
|23
|2
|0
|0
|-1
|1
|-
|9
|Крапивников Михаил
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Герман Эль Классико
|Пол
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|19
|Гасилин Алексей
|Нап
|27
|3
|1
|0
|1
|0
|€ 0.3 млн.
|22
|Блатов Виктор
|Нап
|24
|3
|1
|0
|0
|0
|-
|23
|Дражжук Олег
|Нап
|32
|3
|0
|1
|0
|0
|-
|911
|Маслов Федор
|Вра
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Спиряков Евгений
|Вра
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Карамянц Феликс
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Лесив Никита
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Михович Степан
|Защ
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|Сапрыкин Иван
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Бреднев Иван
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Кленов Антон
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Куриленко Никита
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Сычев Станислав
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 9, нападающих: 3