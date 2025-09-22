Введите ваш ник на сайте
«Амкал» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

22 сентября 2025 9:43
Амкал - Енисей
25 сент. 2025, четверг 17:00 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Амкал»
Сделать ставку

25 сентября в рамках 4-го раунда пути регионов Кубка России состоится встреча между «Амкалом» и «Енисеем». Хозяева показывают боевой настрой в кубке, тогда как гости играют более прагматично и стараются минимизировать риски.

«Амкал»

Команда в текущем розыгрыше Кубка России показывает уверенность в атаке и победила трижды подряд. Последние матчи принесли успехи над «Калугой» (1:0) и «Салютом» (2:1). Важно отметить, что «Амкал» стабильно забивает, но при этом оборона остается уязвимой: за пять встреч команда пропустила 12 голов, в среднем 2.4 за игру. Такая статистика указывает на яркий атакующий стиль, который компенсирует огрехи в защите.

«Енисей»

Красноярский клуб выступает менее результативно, но гораздо надежнее в обороне. В последних пяти матчах «Енисей» забил всего дважды, но пропустил лишь четыре гола, в среднем 0.8 за игру. Команда выстраивает игру на сдерживании соперника и аккуратных переходах в атаку. В то же время результативность остается проблемой: даже в выигранных встречах команда ограничивалась минимальным счетом.

Факты о командах

«Амкал»

  • Побеждает в 3 последних матчах в Кубке России
  • Забивает в каждом из последних 3 матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем за 5 игр: 1.4 забитого и 2.4 пропущенного гола

«Енисей»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2 забитых и 4 пропущенных гола
  • В среднем за 5 игр: 0.4 забитого и 0.8 пропущенного гола
  • Делает акцент на минимизацию рисков в обороне

Прогноз на матч «Амкал» – «Енисей»

Игра обещает столкновение двух разных философий: «Амкал» активно ищет моменты впереди и забивает практически всегда, тогда как «Енисей» делает ставку на оборону и контроль. Однако у гостей есть проблема с реализацией моментов, что может сказаться в выездной встрече. Хозяева выглядят более мотивированными и опасными в атаке, а их результативность позволяет ожидать как минимум одного забитого гола. При этом оборона «Амкала» может дать сбой, что открывает дорогу варианту с обменом голами.

Оптимальными вариантами ставок видятся победа хозяев при поддержке своих болельщиков или игра на «обе забьют».

Рекомендации

  • Победа «Амкал» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.65
Победа «Амкал»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Енисей Амкал
