Кержаков объяснил, почему отказал «Амкалу»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о несостоявшемся сотрудничестве с «Амкалом».
– Почему решили не играть за «Амкал» в Кубке России?
– По телевизору смотреть интереснее. Я бы сейчас не смог играть так, как хотел бы против профессиональной команды.
Мне было очень интересно смотреть, когда играл баскетболист, молодой парень. Это шикарно. Когда начинают играть бывшие профессиональные футболисты, я как будто смотрю матчи ФНЛ-2.
– В следующем матче «Амкала» сыграет Александр Медведев.
– Супер! Видимо это и есть основная причина его ухода с поста председателя правления «Зенита». Надо было готовиться к матчу!
– Вы бы могли стать самым возрастным футболистом, забившим гол в Кубке России.
– Я не гонюсь за достижениями. Зачем мне это?
– Все скучают по Кержакову.
– Тогда зовите меня в РПЛ. Три месяца и я буду готов.
В РПЛ с удовольствием, а «Амкал» буду поддерживать в кругу своих детей по телевизору.