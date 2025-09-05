Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков объяснил, почему отказал «Амкалу»

5 сентября, 18:44

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о несостоявшемся сотрудничестве с «Амкалом».

– Почему решили не играть за «Амкал» в Кубке России?

– По телевизору смотреть интереснее. Я бы сейчас не смог играть так, как хотел бы против профессиональной команды.

Мне было очень интересно смотреть, когда играл баскетболист, молодой парень. Это шикарно. Когда начинают играть бывшие профессиональные футболисты, я как будто смотрю матчи ФНЛ-2.

– В следующем матче «Амкала» сыграет Александр Медведев.

– Супер! Видимо это и есть основная причина его ухода с поста председателя правления «Зенита». Надо было готовиться к матчу!

– Вы бы могли стать самым возрастным футболистом, забившим гол в Кубке России.

– Я не гонюсь за достижениями. Зачем мне это?

– Все скучают по Кержакову.

– Тогда зовите меня в РПЛ. Три месяца и я буду готов.

В РПЛ с удовольствием, а «Амкал» буду поддерживать в кругу своих детей по телевизору.

Еще по теме:
Кержаков объяснил, почему «Краснодар» решил купить Пальцева 2
Бубнов дал совет Кержакову по поводу работы в «Ростове» 5
Семин высказался о возможном назначении Кержакова в «Ростов» 1
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
Россия. Кубок Медиафутбол Амкал Кержаков Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
5
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
16
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Все новости
Все новости
Кержаков объяснил, почему отказал «Амкалу»
5 сентября
Судья Опейкина отреагировала на информацию, что Мохеби из «Ростова» трогал ее за грудь
29 августа
6
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»
29 августа
ВидеоЛапочкин – о пенальти в матче «Локо» – «Акрон»: «Это караул, у судей каша в голове»
29 августа
11
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Акроном»
28 августа
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0
28 августа
2
Аршавин сказал, кто перевернул ход матча «Балтика» – ЦСКА
28 августа
5
Тренер «Ростова» Альба: «Я не понимаю, что произошло, наверное, это черный глаз»
28 августа
6
Аршавин объяснил, почему «Ростов» пропустил от махачкалинского «Динамо» 3 гола за 6 минут
28 августа
2
Талалаев прокомментировал кубковое поражение «Балтики» от ЦСКА
28 августа
2
Челестини одним словом описал кубковую победу ЦСКА над «Балтикой»
27 августа
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), трижды забив в концовке
27 августа
10
Кубок России. ЦСКА победил «Балтику» (2:0) благодаря дублю с пенальти
27 августа
14
ВидеоТренеру «Сочи» стало плохо во время 0:3 от «Краснодара»
27 августа
2
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
27 августа
Кубок России. «Краснодар» победил «Сочи» (4:2), Батчи сделал 3 ассиста
27 августа
3
Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Крыльев»
27 августа
7
Адиев высказался о победе «Крыльев» над «Динамо»
27 августа
Кубок России. «Динамо» проиграло в серии пенальти «Крыльям Советов»
27 августа
6
Глава «Зенита» недоволен после 5:3 против «Оренбурга»
27 августа
1
Девушка Нгамале предъявила серьезные претензии к Карпину
27 августа
13
Мостовой прокомментировал 4:0 «Спартака» против «Пари НН», упомянув Абаскаля
27 августа
2
Тренер «Пари НН»: «Спартак» – не наш уровень»
27 августа
1
Тренер «Спартака» оценил дебют Самошникова
27 августа
1
ВидеоСтрогий Черчесов в раздевалке «Ахмата» после победы над «Рубином»
27 августа
Тренер «Спартака» прокомментировал 4:0 против «Пари НН»
26 августа
Шпилевский прокомментировал 0:4 от «Спартака»
26 августа
Михайлов из «Зенита» – о 5:3 в Оренбурге: «Победили по бразильской системе»
26 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 