Кержаков объяснил, почему отказал «Амкалу»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о несостоявшемся сотрудничестве с «Амкалом».

– Почему решили не играть за «Амкал» в Кубке России?

– По телевизору смотреть интереснее. Я бы сейчас не смог играть так, как хотел бы против профессиональной команды.

Мне было очень интересно смотреть, когда играл баскетболист, молодой парень. Это шикарно. Когда начинают играть бывшие профессиональные футболисты, я как будто смотрю матчи ФНЛ-2.

– В следующем матче «Амкала» сыграет Александр Медведев.

– Супер! Видимо это и есть основная причина его ухода с поста председателя правления «Зенита». Надо было готовиться к матчу!

– Вы бы могли стать самым возрастным футболистом, забившим гол в Кубке России.

– Я не гонюсь за достижениями. Зачем мне это?

– Все скучают по Кержакову.

– Тогда зовите меня в РПЛ. Три месяца и я буду готов.

В РПЛ с удовольствием, а «Амкал» буду поддерживать в кругу своих детей по телевизору.