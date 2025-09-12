Введите ваш ник на сайте
Глава «Амкала» оценил игру 70-летнего Медведева

Сегодня, 11:17

Герман El Сlassico, глава «Амкала», прокомментировал выступление за команду 70-летнего экс-главы «Зенита» Александра Медведева.

  • Он вышел в старте «Амкала» на матч 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Салюта».
  • 70-летний Медведев стал самым возрастным российским футболистом, превзойдя достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.
  • Медведева выпустили на позиции нападающего.

«Мы пересекались в медиафутболе, там и познакомились. Он очень энергичный, заряженный: играет в хоккей, футбол, занимается различными видами спорта. Когда пришла идея с рекордами, я подумал о нем. Очень рад, что Александр Иванович вписался и сообщил СМИ, что готов сыграть, если будет предложение. В тот же день я ему позвонил.

Многие не ожидали, что он отыграет 22 минуты? Он в прекрасной форме. Александр Иванович создал очень полезную и хорошую энергетику в команде. Он сказал, что сколько выдержит, столько и отыграет. Главное – принести пользу команде, он делал это: фолил, создавал моменты, принимал мячи», – сказал Герман Попков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Медиафутбол Амкал Медведев Александр
