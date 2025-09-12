70-летний Медведев не стал отказываться от премиальных в «Амкале»: «Рассчитываю на эти деньги!»

Нападающий «Амкала» Александр Медведев не стал отказываться от премиальных за кубковую победу над «Салютом» (2:1).

Форвард вышел в старте «Амкала» на матч 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Салюта».

70-летний Медведев стал самым возрастным российским футболистом, превзойдя достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

Медведев ранее занимал пост главы «Зенита».

«Я еще не расписался, но, надеюсь, премиальные получу.

Пока не знаю, сколько, но рассчитываю на эти финансовые средства!» – сказал Медведев.