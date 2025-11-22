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Новости
€ 3 млн
Динамо Вл - новости команды
Владивосток
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://fcdinamovladivostok.ru/
Тренер:
Константин Дзуцев
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Трансляция
«Динамо Барнаул» – «Динамо Владивосток»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Динамо Барнаул» – «Динамо Владивосток»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
Фото
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
Фото
4 игрока покинули «Оренбург»
7 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая
6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
30 апреля
5
Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток
30 апреля
8
Видео
Во Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
2025.11.22 18:30
1
«Кубань» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14-го тура 18 октября 2025 с коэффициентом 1.68
2025.10.17 09:50
«Динамо Владивосток» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.57
2025.10.10 09:24
«Динамо Владивосток» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.10.03 10:21
«Торпедо Миасс» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.27 10:46
«Динамо Владивосток» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.09.05 08:59
«Родина-2» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.29 12:08
«Калуга» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.23 08:40
Видео
Чудовищный промах в Кубке России: «Это кааак?»
2025.08.20 16:57
3
«КДВ» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 20 августа с коэффициентом 3.05
2025.08.19 10:15
«Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.20
2025.08.15 21:00
«Авангард» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.09 10:35
«Динамо Владивосток» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.02
2025.08.01 08:54
«Иртыш» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.68
2025.07.25 13:02
Видео
Во Второй лиге матч прервали на час из-за погасшего освещения, полевой игрок пропустил после штрафного
2025.06.15 18:55
Прогноз на точный счeт матча «Динамо Владивосток» – «Динамо-2»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:34
1
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