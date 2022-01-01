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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Динамо Вл
Состав
€ 3,15 млн
Динамо Вл - состав команды
Владивосток
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://fcdinamovladivostok.ru/
Тренер:
Константин Дзуцев
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Шитов Антон
Вра
26
€ 0.175 млн
90
Печенкин Максим
Вра
19
-
40
Буркин Дмитрий
Защ
22
€ 0.2 млн
36
Воропаев Артем
Защ
27
€ 0.2 млн
13
Почивалин Валерий
Защ
34
€ 0.125 млн
47
Николаев Тимур
Защ
25
€ 0.125 млн
28
Семенов Андрей
Защ
34
€ 0.1 млн
5
Сергеев Никита
Защ
34
€ 0.05 млн
76
Стешин Евгений
Защ
34
€ 0.05 млн
4
Япрынцев Артем
Защ
24
-
12
Кошкаров Тимофей
Защ
-
91
Грибов Сергей
Защ
57
-
6
Амелин Алексей
Пол
26
€ 0.2 млн
61
Гуренко Егор
Пол
19
€ 0.2 млн
11
Копылов Даниил
Пол
22
€ 0.1 млн
18
Болатаев Давид
Пол
21
€ 0.1 млн
27
Алексеев Сергей
Пол
24
€ 0.05 млн
19
Машнев Максим
Пол
33
€ 0.05 млн
98
Полищук Игнат
Пол
23
-
6
Бровкин Артем
Пол
-
8
Суханов Николай
Нап
25
€ 0.225 млн
9
Юрченко Илья
Нап
30
€ 0.2 млн
11
Квеквескири Даур
Нап
28
€ 0.2 млн
10
Касаткин Никита
Нап
29
€ 0.2 млн
9
Песиков Евгений
Нап
27
€ 0.2 млн
10
Рожков Никита
Нап
26
€ 0.175 млн
83
Канаев Дмитрий
Нап
22
€ 0.075 млн
79
Анциперов Даниил
Нап
-
27
Алексеев Сергей
Нап
40
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 9
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