Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Коломна
|3:2
|Динамо Вл
|21 тур
|10 ноября, четверг
|13:00
|Знамя
|1:1
|Динамо Вл
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|12:00
|Динамо Вл
|1:0
|Зенит
|20 тур
|27 октября, четверг
|12:00
|Динамо Вл
|0:1
|Сокол
|18 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Салют
|0:1
|Динамо Вл
|17 тур
|20 октября, четверг
|15:00
|Калуга
|1:0
|Динамо Вл
|16 тур
|11 октября, вторник
|12:30
|Динамо Вл
|2:1
|Космос
|15 тур
|8 октября, суббота
|12:00
|Динамо Вл
|4:2
|Химки-2
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Балашиха
|2:1
|Динамо Вл
|13 тур
|29 сентября, четверг
|19:00
|Сатурн
|2:1
|Динамо Вл
|12 тур
|22 сентября, четверг
|07:00
|СКА-Хабаровск-2
|1:3
|Динамо Вл
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|10:00
|Динамо Вл
|1:0
|СКА-Хабаровск-2
|10 тур
|10 сентября, суббота
|13:00
|Динамо Вл
|0:2
|Сатурн
|9 тур
|7 сентября, среда
|13:00
|Динамо Вл
|3:0
|Балашиха
|8 тур
|27 августа, суббота
|17:30
|Химки-2
|2:1
|Динамо Вл
|7 тур
|24 августа, среда
|17:00
|Космос
|0:1
|Динамо Вл
|6 тур
|13 августа, суббота
|13:00
|Динамо Вл
|1:1
|Калуга
|5 тур
|10 августа, среда
|13:00
|Динамо Вл
|2:2
|Салют
|4 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Зенит
|0:4
|Динамо Вл
|3 тур
|28 июля, четверг
|18:00
|Сокол
|1:0
|Динамо Вл
|2 тур
|19 июля, вторник
|13:00
|Динамо Вл
|3:0
|Знамя
|1 тур
|16 июля, суббота
|13:00
|Динамо Вл
|2:1
|Коломна