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    Динамо Вл - результаты

    Город Владивосток
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт fcdinamovladivostok.ru/
    Стадион Динамо
    Тренер Дмитрий Фомин
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Коломна 3:2 Динамо Вл
    21 тур
    		10 ноября, четверг 13:00 Знамя 1:1 Динамо Вл
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 12:00 Динамо Вл 1:0 Зенит
    20 тур
    		27 октября, четверг 12:00 Динамо Вл 0:1 Сокол
    18 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Салют 0:1 Динамо Вл
    17 тур
    		20 октября, четверг 15:00 Калуга 1:0 Динамо Вл
    16 тур
    		11 октября, вторник 12:30 Динамо Вл 2:1 Космос
    15 тур
    		8 октября, суббота 12:00 Динамо Вл 4:2 Химки-2
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 Балашиха 2:1 Динамо Вл
    13 тур
    		29 сентября, четверг 19:00 Сатурн 2:1 Динамо Вл
    12 тур
    		22 сентября, четверг 07:00 СКА-Хабаровск-2 1:3 Динамо Вл
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 10:00 Динамо Вл 1:0 СКА-Хабаровск-2
    10 тур
    		10 сентября, суббота 13:00 Динамо Вл 0:2 Сатурн
    9 тур
    		7 сентября, среда 13:00 Динамо Вл 3:0 Балашиха
    8 тур
    		27 августа, суббота 17:30 Химки-2 2:1 Динамо Вл
    7 тур
    		24 августа, среда 17:00 Космос 0:1 Динамо Вл
    6 тур
    		13 августа, суббота 13:00 Динамо Вл 1:1 Калуга
    5 тур
    		10 августа, среда 13:00 Динамо Вл 2:2 Салют
    4 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Зенит 0:4 Динамо Вл
    3 тур
    		28 июля, четверг 18:00 Сокол 1:0 Динамо Вл
    2 тур
    		19 июля, вторник 13:00 Динамо Вл 3:0 Знамя
    1 тур
    		16 июля, суббота 13:00 Динамо Вл 2:1 Коломна
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