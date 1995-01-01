Турниры:
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Калуга
|22
|14
|2
|6
|32:23
|+9
|44
|2.
|Салют
|22
|13
|5
|4
|46:19
|+27
|44
|3.
|Сокол
|22
|13
|4
|5
|25:16
|+9
|43
|4.
|Космос
|22
|12
|3
|7
|54:27
|+27
|39
|5.
|Сатурн
|22
|11
|4
|7
|35:27
|+8
|37
|6.
|Динамо Вл
|22
|11
|3
|8
|34:23
|+11
|36
|7.
|Химки-2
|22
|9
|3
|10
|41:35
|+6
|30
|8.
|Коломна
|22
|8
|3
|11
|29:44
|-15
|27
|9.
|Знамя
|22
|7
|4
|11
|23:35
|-12
|25
|10.
|СКА-Хабаровск-2
|22
|5
|5
|12
|26:38
|-12
|20
|11.
|Зенит Пз
|22
|4
|5
|13
|20:41
|-21
|17
|12.
|Балашиха
|22
|4
|1
|17
|13:50
|-37
|13
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Салют
|11
|8
|1
|2
|27:7
|+20
|25
|2.
|Калуга
|11
|8
|0
|3
|16:8
|+8
|24
|3.
|Динамо Вл
|11
|7
|2
|2
|19:10
|+9
|23
|4.
|Коломна
|11
|6
|2
|3
|21:15
|+6
|20
|5.
|Сокол
|11
|6
|2
|3
|12:9
|+3
|20
|6.
|Сатурн
|11
|6
|1
|4
|20:15
|+5
|19
|7.
|Космос
|11
|5
|3
|3
|28:13
|+15
|18
|8.
|Химки-2
|11
|4
|2
|5
|17:16
|+1
|14
|9.
|Знамя
|11
|3
|4
|4
|11:16
|-5
|13
|10.
|СКА-Хабаровск-2
|11
|3
|2
|6
|15:19
|-4
|11
|11.
|Зенит Пз
|11
|3
|2
|6
|13:19
|-6
|11
|12.
|Балашиха
|11
|3
|0
|8
|10:22
|-12
|9
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сокол
|11
|7
|2
|2
|13:7
|+6
|23
|2.
|Космос
|11
|7
|0
|4
|26:14
|+12
|21
|3.
|Калуга
|11
|6
|2
|3
|16:15
|+1
|20
|4.
|Салют
|11
|5
|4
|2
|19:12
|+7
|19
|5.
|Сатурн
|11
|5
|3
|3
|15:12
|+3
|18
|6.
|Химки-2
|11
|5
|1
|5
|24:19
|+5
|16
|7.
|Динамо Вл
|11
|4
|1
|6
|15:13
|+2
|13
|8.
|Знамя
|11
|4
|0
|7
|12:19
|-7
|12
|9.
|СКА-Хабаровск-2
|11
|2
|3
|6
|11:19
|-8
|9
|10.
|Коломна
|11
|2
|1
|8
|8:29
|-21
|7
|11.
|Зенит Пз
|11
|1
|3
|7
|7:22
|-15
|6
|12.
|Балашиха
|11
|1
|1
|9
|3:28
|-25
|4