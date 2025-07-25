26 июля в рамках 2-го тура Второй лиги А России «Иртыш» примет «Динамо Владивосток». Обе команды начали сезон с проблемами в организации игры и нестабильной формой. Матч в Омске станет проверкой для хозяев, которые неожиданно стартовали с победы, и шансом для гостей выйти из затяжной серии без побед.

«Иртыш»

Омский клуб одержал важную выездную победу над «Калугой» со счeтом 2:1 в первом туре, хотя по качеству игры команда оставляет вопросы. В пяти последних матчах «Иртыш» пропускает стабильно – 9 голов, что даeт среднее значение 1.80 за игру. Даже победа над «Калугой» не обошлась без пропущенного мяча.

В атаке у «Иртыша» дела также идут не лучшим образом – 3 забитых мяча за 5 последних встреч (0.60 в среднем), и только один результативный матч за этот период. Победа в первом туре скорее исключение, чем тенденция, и сейчас команда нуждается в стабильности, особенно в домашней игре, где ранее не выигрывала три встречи подряд.

«Динамо Владивосток»

Гости начали чемпионат с домашнего поражения от «Кубани» (0:2), продлив серию без побед до четырeх матчей. Однако стоит отметить, что в предыдущих турах прошлого сезона команда стабильно набирала очки, уступая лишь минимально или играя вничью. В среднем «Динамо» забивает 0.80 и пропускает 1.00 гола за матч, демонстрируя структурную игру с акцентом на контроль и минимизацию рисков.

Команда умеет закрывать зоны и действует компактно, но проблема в реализации моментов. При этом на выезде «Динамо» играет более осторожно и результативно – 2 победы и 2 ничьих в последних 5 матчах вне дома. Это делает еe потенциально опасной в противостоянии с «Иртышом», который склонен ошибаться под давлением.

Факты о командах

«Иртыш»

Победа в первом туре над «Калугой» – 2:1

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 0.60 гола забито и 1.80 пропущено за 5 игр

Дома не выигрывает в трeх матчах подряд

«Динамо Владивосток»

Без побед в 4 последних матчах

Пропускает в 8 из 10 предыдущих игр

В среднем: 0.80 гола забито, 1.00 пропущено за 5 матчей

Часто играет вничью на выезде

Прогноз на матч «Иртыш» – «Динамо Владивосток»

Обе команды имеют сложности в атаке и нестабильную форму в обороне. Однако «Динамо Владивосток» выглядит более собранным и организованным коллективом, особенно в матчах вне дома. «Иртыш» добился первой победы, но в целом показывает слишком слабую игру, чтобы быть уверенным фаворитом. Гости, вероятнее всего, как минимум увезут очко, а сам матч не станет результативным – ни одна из сторон не обладает стабильной атакой.

Рекомендованные ставки