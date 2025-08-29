Введите ваш ник на сайте
«Родина-2» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.05

29 августа 2025 12:36
Родина-2 - Динамо Вл
30 авг. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Перейти в онлайн матча
30 августа в седьмом туре Второй лиги А состоится противостояние в Москве, где «Родина-2» примет «Динамо Владивосток». Обе команды провели нестабильное начало сезона, но располагаются на разных полюсах таблицы: хозяева закрепились в тройке лидеров, тогда как гости пока борются в нижней части. Этот матч важен для обоих: «Родина-2» стремится сохранить позиции в зоне лидеров, а «Динамо Владивосток» хочет уйти от риска застрять в нижней части.

«Родина-2»

Московская команда после шести туров идeт на третьем месте с 10 очками. Несмотря на поражения от «Мурома» (0:5) и «Калуги» (0:1), коллектив сумел набрать очки в матчах против «ПФК Кубань» и «Иртыша». В последних пяти встречах «Родина-2» забила 6 голов и пропустила 9, при этом в среднем играет результативно (1.20 гола за матч), но уязвима в обороне (1.80 пропущенных). Главная задача хозяев – стабилизировать защитную линию, ведь даже при высоком атакующем потенциале слишком большое количество ошибок в обороне снижает шансы на регулярные победы.

«Динамо Владивосток»

Приморский клуб после шести туров занимает седьмую строчку, имея 6 очков. Команда проявляет атакующий характер: в последних пяти встречах забила 7 голов, что даeт средний показатель 1.40 за игру. Однако оборона остаeтся слабым звеном: 8 пропущенных мячей за тот же отрезок, а также болезненные поражения от «Калуги» (1:4) и «КДВ» (0:3). Тем не менее «Динамо» может быть опасным на выезде: команда регулярно забивает и умеет использовать контратаки, что особенно важно против соперников с проблемной обороной.

Факты о командах

«Родина-2»

  • 3-е место после 6 туров (10 очков).
  • В последних 5 матчах: 1.20 гола забито, 1.80 пропущено.
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд.
  • Разгромное поражение 0:5 от «Мурома» в прошлом туре.

«Динамо Владивосток»

  • 7-е место после 6 туров (6 очков).
  • В последних 5 матчах: 1.40 гола забито, 1.60 пропущено.
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • Крупное поражение 1:4 от «Калуги» в прошлом туре.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
0.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
1 : 4
29.05.2023
Родина-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 5 тур
Родина-2
2 : 0
29.04.2023
Динамо Вл

Прогноз на матч «Родина-2» – «Динамо Владивосток»

Форма обеих команд далека от стабильной, но встреча обещает быть результативной. «Родина-2» сильна в атаке, особенно на своeм поле, однако слабая оборона оставляет шанс сопернику. «Динамо Владивосток» также нестабилен, но регулярно забивает, что говорит о вероятности обмена голами. Учитывая показатели обеих сторон, сценарий с результативным футболом выглядит наиболее логичным. «Родина-2» имеет небольшое преимущество за счeт домашнего фактора, но лeгкой игры для хозяев не предвидится.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Победа «Родины-2» – коэффициент 2.00

2.05
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Динамо Вл Родина-2
Рекомендуем
  • Читайте нас: 