«Динамо Владивосток» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.02

01 августа 2025 8:00
Динамо Вл - Муром
02 авг. 2025, суббота 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
2.02
Ничья
2 августа в матче 3-го тура Второй лиги А «Динамо Владивосток» на своeм поле сыграет с «Муромом». Обе команды стартовали в сезоне не лучшим образом, и очная встреча станет шансом для обеих исправить ситуацию. Однако текущая форма гостей выглядит чуть предпочтительнее, особенно в атакующем плане.

«Динамо Владивосток»

Клуб из Владивостока не может выиграть уже 5 матчей подряд, ограничиваясь лишь ничьими и поражениями. После двух туров у команды всего 1 очко, и оборона продолжает давать сбои – 6 пропущенных мячей в 5 встречах. Кроме того, «Динамо» уступило в двух последних турах, причeм в обоих матчах пропускало минимум дважды. Слабая реализация моментов тоже остаeтся проблемой: лишь 3 гола за 5 матчей при среднем показателе 0.60 забитых мячей. В домашних играх команда не выглядит угрожающе – только одна победа в шести последних матчах.

«Муром»

Гости, несмотря на ноль очков после двух туров, демонстрируют более живую игру в атаке. В последних 5 встречах «Муром» забил 5 голов и лишь раз ушeл с поля без результативного действия. Однако слабое место – оборона: 8 пропущенных мячей за 5 матчей и серия из 5 игр, в которых команда обязательно пропускала. Последняя встреча с «Калугой» завершилась минимальным поражением, но в целом «Муром» выглядит организованно и способен бороться за очки даже на выезде. Против атакующих проблем «Динамо» гости могут успешно сыграть вторым номером.

Факты о командах:

«Динамо Владивосток»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забитых и 1.20 пропущенных за 5 игр
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 1 очко после двух туров

«Муром»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забитых и 1.60 пропущенных за 5 игр
  • 0 очков после двух туров
  • Ничья 2:2 с «Торпедо Миасс» в недавнем туре

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
2
Забитых мячей
2
0.67
В среднем за матч
0.67
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Динамо Вл
0 : 1
02.08.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Муром
1 : 2
21.05.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Вл
0 : 0
05.04.2025
Муром

Прогноз на матч

Обе команды далеки от оптимальной формы, но у «Мурома» наблюдается больше конструктивных моментов в атаке. «Динамо» же испытывает трудности и в нападении, и в обороне, не выигрывая уже несколько недель. Соперники выглядят равными по уровню, и встреча вполне может завершиться вничью – особенно с учeтом осторожного стиля «Динамо Владивосток» в домашних играх.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 2.02
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

2.02
Ничья
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Муром Динамо Вл
