Во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России встретятся команды, хорошо знакомые с дальневосточным футболом – «КДВ» и «Динамо Владивосток». Оба коллектива представляют Вторую лигу, однако подходят к матчу с разным багажом текущей формы и результативности. «КДВ» выдал мощный отрезок с трeх побед подряд, включая уверенное выступление в кубковом матче с «Анри Владивосток» (4:0). «Динамо Владивосток» только что вернулось на победную тропу после серии поражений, но в Кубке России статус и мотивация могут нивелировать турнирные проблемы.

«КДВ»

Команда демонстрирует серьeзный прогресс по ходу августа. После нулевой ничьей с «Уралец-ТС» последовали три победы с общим счeтом 9:2, включая разгром «Анри» в Кубке и уверенные выступления в чемпионате. В атаке «КДВ» действует остро – 9 мячей за 5 матчей, что в среднем составляет 1.80 гола за игру. При этом и оборона у команды достаточно надeжна: в 5 матчах пропущено 5 мячей, ровно 1.00 за игру. Учитывая, что команда забивает в каждом из трeх последних матчей, можно говорить о стабильности в нападении. Форма «КДВ» особенно ярко проявляется на фоне соперников из того же уровня.

«Динамо Владивосток»

У «Динамо» график был куда сложнее – за последние пять матчей команда трижды проиграла. Однако разгромы «Авангарда» (4:0) и «Торпедо Миасс» (2:0) показывают, что команда способна прибавлять и эффективно использовать свои шансы. В среднем «Динамо Владивосток» забивает 1.40 гола за матч и пропускает 1.00 – идентичные цифры с соперником по защите, но чуть ниже результативность. Победы чередуются с неудачами, и стабильности команде явно не хватает. Тем не менее, мотивация в Кубке России может стать дополнительным фактором, особенно на фоне победы в последнем туре.

Факты о командах

«КДВ»

Побеждает в 3 последних матчах подряд

В последних 5 матчах забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру)

В последних 5 матчах пропустил 5 голов (в среднем 1.00 за игру)

Уверенно прошeл предыдущий раунд Кубка России (4:0)

«Динамо Владивосток»

Победил в двух из пяти последних матчей

В последних 5 матчах забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру)

В последних 5 матчах пропустил 5 голов (в среднем 1.00 за игру)

Играет нестабильно: чередует победы и поражения

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, «КДВ» выглядит предпочтительнее. Команда прибавляет от матча к матчу, показывает результативную и сбалансированную игру как в атаке, так и в защите. «Динамо Владивосток» может быть опасным, но их колебания в результатах и уязвимость в выездных матчах делают их менее надeжными. «КДВ» играет дома, набрал ход и демонстрирует организованность. Это делает хозяев фаворитами пары, хотя лeгкой прогулки не будет – матч, вероятно, пройдeт в плотной борьбе с минимальным преимуществом одной из сторон.

