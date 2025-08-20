Введите ваш ник на сайте
КДВ - Динамо Вл: онлайн-трансляция 20 августа 2025

КДВ
20.08.2025, среда, 13:00
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
Динамо Вл
Матч
Статистика матча КДВ - Динамо Вл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
КДВ
Динамо Вл
«Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.20
Вчера, 21:00
«Авангард» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.95
9 августа, 10:35
Стало известно, какую команду может возглавить Евсеев
2 августа, 08:32
«Динамо Владивосток» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.02
1 августа, 08:54
«Иртыш» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.68
25 июля, 13:02
Стало известно, какую команду может возглавить Евсеев
2 августа, 08:32
Прогноз на точный счет матча «Акрон-2» – КДВ: Вторая лига Б, 1 июня 2025
31 мая, 11:45
Прогноз на точный счeт матча «Оренбург-2» – «КДВ»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
24 мая, 12:36
Прогноз на точный счет матча «Динамо Барнаул» – «КДВ»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
10 мая, 12:05
Матч Второй лиги в Новосибирске перенесли – поле завалило снегом
20 апреля, 13:59
«Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.20
Вчера, 21:00
«Авангард» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.95
9 августа, 10:35
«Динамо Владивосток» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.02
1 августа, 08:54
«Иртыш» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.68
25 июля, 13:02
Во Второй лиге матч прервали на час из-за погасшего освещения, полевой игрок пропустил после штрафного
15 июня, 18:55
Россия. Кубок
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Последние матчи
КДВ
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
10.08.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Авангард
0 : 4
10.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, 1 раунд
Анри
0 : 4
07.08.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Динамо Вл
0 : 1
02.08.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
0 : 3
30.07.2025
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
10.08.2025
КДВ
Россия. Кубок, 1 раунд
Анри
0 : 4
07.08.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
0 : 3
30.07.2025
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Уралец-ТС
0 : 0
27.07.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
2 : 2
06.07.2025
Носта
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Авангард
0 : 4
10.08.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Динамо Вл
0 : 1
02.08.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Иртыш
2 : 1
26.07.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Динамо Вл
0 : 2
19.07.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Вл
1 : 1
15.06.2025
Динамо-2
