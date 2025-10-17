Введите ваш ник на сайте
«Кубань» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14-го тура 18 октября 2025 с коэффициентом 1.68

17 октября 2025 9:23
Кубань - Динамо Вл
18 окт. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

В Краснодаре 18 октября состоится матч 14-го тура Второй лиги А, где «Кубань» примет «Динамо Владивосток». Обе команды находятся в середине таблицы и пытаются вернуть стабильность после неудачных серий.

«Кубань»

Клуб из Краснодара занимает шестое место с 12 очками после 15 матчей. В прошлом туре «Кубань» уступила «Калуге» (1:3), но при этом команда продолжает забивать – в трeх последних турах подряд. В атаке выделяется сыгранность флангов и высокий темп, однако оборона нестабильна: семь пропущенных мячей за пять игр.Дома «Кубань» традиционно выступает сильнее – не проигрывает в пяти последних матчах. Команда активно использует стандартные положения и длинные передачи, что помогает создавать давление на штрафную площадь соперников.

«Динамо Владивосток»

Гости располагаются на пятом месте с 17 очками и показывают прагматичный футбол. После победы над «Калугой» (1:0) последовало поражение от «Родины-2» (0:2). «Динамо» играет с акцентом на оборону: за последние пять матчей пропущено всего четыре мяча, но при этом в атаке не хватает креатива – три забитых гола.Команда предпочитает контролировать центр поля и отвечает редкими контратаками. На выезде «Динамо Владивосток» действует осторожно, часто ограничиваясь минимализмом в результатах.

Факты о командах

«Кубань»

  • Не проигрывает дома в 5 последних матчах
  • Забивает в 3 последних встречах подряд
  • Средние показатели: 1.0 забитого и 1.4 пропущенного за 5 матчей
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Динамо Владивосток»

  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.6 гола за матч
  • В последних 4 матчах пропустил только 3 мяча
  • 5-е место в таблице, 17 очков после 13 туров

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Динамо Вл
0 : 2
19.07.2025
Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Динамо Владивосток»

Обе команды демонстрируют осторожный стиль, делая упор на дисциплину и минимизацию ошибок. «Кубань» дома действует увереннее, но не отличается высокой реализацией, а «Динамо Владивосток» надeжно защищается, но редко забивает.Матч, вероятнее всего, пройдeт в равной борьбе с ограниченным числом моментов. Форма команд и статистика голов подсказывают, что зрители вряд ли увидят результативную игру.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.68
  • Фора «Динамо Владивосток» (+0.5) – коэффициент 1.80

1.68
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Динамо Вл Кубань
