В Краснодаре 18 октября состоится матч 14-го тура Второй лиги А, где «Кубань» примет «Динамо Владивосток». Обе команды находятся в середине таблицы и пытаются вернуть стабильность после неудачных серий.

«Кубань»

Клуб из Краснодара занимает шестое место с 12 очками после 15 матчей. В прошлом туре «Кубань» уступила «Калуге» (1:3), но при этом команда продолжает забивать – в трeх последних турах подряд. В атаке выделяется сыгранность флангов и высокий темп, однако оборона нестабильна: семь пропущенных мячей за пять игр.Дома «Кубань» традиционно выступает сильнее – не проигрывает в пяти последних матчах. Команда активно использует стандартные положения и длинные передачи, что помогает создавать давление на штрафную площадь соперников.

«Динамо Владивосток»

Гости располагаются на пятом месте с 17 очками и показывают прагматичный футбол. После победы над «Калугой» (1:0) последовало поражение от «Родины-2» (0:2). «Динамо» играет с акцентом на оборону: за последние пять матчей пропущено всего четыре мяча, но при этом в атаке не хватает креатива – три забитых гола.Команда предпочитает контролировать центр поля и отвечает редкими контратаками. На выезде «Динамо Владивосток» действует осторожно, часто ограничиваясь минимализмом в результатах.

Факты о командах

«Кубань»

Не проигрывает дома в 5 последних матчах

Забивает в 3 последних встречах подряд

Средние показатели: 1.0 забитого и 1.4 пропущенного за 5 матчей

Пропускает в 3 матчах подряд

«Динамо Владивосток»

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

Забивает в среднем 0.6 гола за матч

В последних 4 матчах пропустил только 3 мяча

5-е место в таблице, 17 очков после 13 туров

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур Динамо Вл 0 : 2 Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Динамо Владивосток»

Обе команды демонстрируют осторожный стиль, делая упор на дисциплину и минимизацию ошибок. «Кубань» дома действует увереннее, но не отличается высокой реализацией, а «Динамо Владивосток» надeжно защищается, но редко забивает.Матч, вероятнее всего, пройдeт в равной борьбе с ограниченным числом моментов. Форма команд и статистика голов подсказывают, что зрители вряд ли увидят результативную игру.

Рекомендованные ставки