«Леванте» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 20 декабря с коэффициентом 2.12

19 декабря 2025 8:14
Леванте - Реал Сосьедад
20 дек. 2025, суббота 18:15 | Испания. Примера, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.12
Победа «Реал Сосьедада»
Сделать ставку

20 декабря в 17-м туре Ла Лиги «Леванте» примет «Реал Сосьедад». Команды располагаются в нижней части таблицы, но их турнирные задачи отличаются. Хозяева находятся в зоне вылета и продолжают затяжную серию неудач, тогда как гости, несмотря на спад, сохраняют шансы закрепиться в середине таблицы. Матч имеет принципиальное значение с точки зрения борьбы за очки.

«Леванте»

«Леванте» замыкает турнирную таблицу, набрав 9 очков после 15 туров. Команда проиграла пять матчей подряд в чемпионате и уступила в четырех последних домашних встречах. При этом атака остается одной из самых слабых в лиге: всего 1 забитый мяч за последние пять матчей и средний показатель 0,20 гола за игру. Оборона также нестабильна – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия с пропущенными голами в семи турах подряд. Даже фактор домашнего поля пока не помогает исправить ситуацию.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» располагается на 15-м месте с 16 очками. Команда проиграла три последних матча Ла Лиги, однако в атаке выглядит убедительнее соперника. В последних пяти встречах гости забили 7 голов при среднем показателе 1,40 за матч. В обороне также есть проблемы – 7 пропущенных мячей за тот же период, при этом серия с пропущенными голами тянется уже 10 туров. На выезде «Реал Сосьедад» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей чемпионата.

Факты о командах

«Леванте»

  • Проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • Проигрывает в 4 последних домашних матчах
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем 0,20 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

«Реал Сосьедад»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает «Леванте» в 9 очных матчах подряд
  • В среднем 1,40 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
36% (8)
36% (8)
27% (6)
26
Забитых мячей
29
1.18
В среднем за матч
1.32
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 1
06.05.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
28.08.2021
Леванте
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
07.03.2021
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2 : 1
19.12.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 1
06.07.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
30.10.2019
Леванте
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
15.03.2019
Леванте
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
1 : 3
09.11.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
18.02.2018
Леванте
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
3 : 0
21.09.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.03.2016
Леванте
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 4
25.10.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
01.05.2015
Леванте
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1 : 1
20.12.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
09.02.2014
Леванте
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
0 : 0
14.09.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.02.2013
Леванте
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 1
23.09.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
21.03.2012
Леванте
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3 : 2
26.10.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
02.03.2011
Леванте
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2 : 1
17.10.2010
Реал Сосьедад
Показать все

Прогноз на матч «Леванте» – «Реал Сосьедад»

Текущая форма и статистика указывают на преимущество гостей. «Леванте» испытывает серьезные проблемы в атаке и регулярно допускает ошибки в обороне, тогда как «Реал Сосьедад» даже в период спада стабильно создает моменты. Вероятен матч с инициативой гостей и ограниченной результативностью со стороны хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реал Сосьедада» – коэффициент 2.12
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.90

2.12
Победа «Реал Сосьедада»
Автор: Орлов Максим
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Реал Сосьедад Леванте
