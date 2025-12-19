20 декабря в 17-м туре Ла Лиги «Леванте» примет «Реал Сосьедад». Команды располагаются в нижней части таблицы, но их турнирные задачи отличаются. Хозяева находятся в зоне вылета и продолжают затяжную серию неудач, тогда как гости, несмотря на спад, сохраняют шансы закрепиться в середине таблицы. Матч имеет принципиальное значение с точки зрения борьбы за очки.

«Леванте»

«Леванте» замыкает турнирную таблицу, набрав 9 очков после 15 туров. Команда проиграла пять матчей подряд в чемпионате и уступила в четырех последних домашних встречах. При этом атака остается одной из самых слабых в лиге: всего 1 забитый мяч за последние пять матчей и средний показатель 0,20 гола за игру. Оборона также нестабильна – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия с пропущенными голами в семи турах подряд. Даже фактор домашнего поля пока не помогает исправить ситуацию.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» располагается на 15-м месте с 16 очками. Команда проиграла три последних матча Ла Лиги, однако в атаке выглядит убедительнее соперника. В последних пяти встречах гости забили 7 голов при среднем показателе 1,40 за матч. В обороне также есть проблемы – 7 пропущенных мячей за тот же период, при этом серия с пропущенными голами тянется уже 10 туров. На выезде «Реал Сосьедад» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей чемпионата.

Факты о командах

«Леванте»

Проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги

Проигрывает в 4 последних домашних матчах

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

В среднем 0,20 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

«Реал Сосьедад»