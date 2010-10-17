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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 17 октября 2010
Леванте
17.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
60'
А. Дель Орно
66'
Ф. Кайседо
78'
Д. Сарпонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
М. Аранбуру
ГОЛ! 2:1!
Д. Сарпонг
Пас отдал
Х. Прието
Замена
Р. Хорда
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
М. Аранбуру
Замена
Д. Серра
️️️️
А. Дель Орно
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Х.
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
А. Гризманн
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Р. Тамудо
ГОЛ! 1:0!
А. Дель Орно
Пас отдал
Г. Серхио
Замена
Х. Надаль
️️️️
Хиско
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
И. Ансотеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
28
Хиско
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
33
Горка Ларреа
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
15
Дель Орно
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
25
Торрес
16
Серхио
20
Хуанлу
21
Суарес
28
Хиско
10
Кайседо
4-3-3
1
Браво
19
Мартинес
15
Ансотеги
3
Гонсалес
3
де ла Белья
10
Прието
19
Ривас
11
Аранбуру
7
Гризманн
23
Тамудо
12
Льоренте
15
Дель Орно
2
Серра
2
Серра
15
Дель Орно
28
Хиско
7
Надаль
7
Надаль
28
Хиско
10
Кайседо
9
Хорда
9
Хорда
10
Кайседо
7
Гризманн
8
Сарпонг
8
Сарпонг
7
Гризманн
23
Тамудо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
23
Тамудо
11
Аранбуру
25
Вигуэра
25
Вигуэра
11
Аранбуру
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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