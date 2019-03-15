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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 15 марта 2019
Реал Сосьедад
15.03.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
26'
А. Янузай
79'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
79'
ГОЛ! 1:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Х. Кампанья
Желтая карточка
М. Мерино
70'
Желтая карточка
С. Рамирес
44'
38'
Желтая карточка
Чема
30'
Желтая карточка
Р. Везо
ГОЛ! 1:0!
А. Янузай
Пас отдал
Т. Эрнандес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Джейсон
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
19
Эрнандес
16
Навас
6
Элустондо
2
Сальдуа
23
Мерино
6
Гевара
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
24
Янузай
19
Рамирес
3-2-1-2-2
13
Айтор
5
Чема
21
Рубен Везо
44
Пьер
23
Коке
13
Луна
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
25
Моралес
9
Майорал
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
27
Мозес Саймон
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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