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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 06 июля 2020
Леванте
06.07.2020, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
16'
Х. Луис Моралес
12'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Г. Мелеро
90'
+6
Желтая карточка
С. Поштиго
90'
Замена
С. Леон
️️️️
Б. Майорал
89'
84'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
А. Муньос
84'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
Замена
Р. Пьер
️️️️
С. Поштиго
83'
Замена
Эрнани
️️️️
Р. Рочина
83'
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Луис Моралес
72'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Н. Вукчевич
72'
68'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Н. Вукчевич
67'
63'
Желтая карточка
А. Элустондо
54'
Замена
И. Субельдия
️️️️
М. Эдегор
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Р. Рочина
16'
14'
Желтая карточка
М. Субименди
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Хоан Монтерде
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
7
Найс Джуара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Айтор
21
Поштиго
21
Рубен Везо
22
Радойя
18
Клер
17
Вукчевич
21
Мирамон
20
Кампанья
16
Рочина
25
Моралес
9
Майорал
4-2-3-1
13
Мойя
2
Горосабель
6
Элустондо
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
10
Порту
8
Эдегор
10
Оярсабаль
9
Исак
21
Поштиго
44
Пьер
44
Пьер
21
Поштиго
17
Вукчевич
16
Мелеро
16
Мелеро
17
Вукчевич
16
Рочина
27
Эрнани
27
Эрнани
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
9
Марти
25
Моралес
9
Майорал
11
Леон
11
Леон
9
Майорал
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
8
Эдегор
5
Субельдия
5
Субельдия
8
Эдегор
3
Муньос
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Муньос
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
11
Хоан Монтерде
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
12
Роберто Лопес
АП
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
11
Хоан Монтерде
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Остались в запасе
12
Роберто Лопес
АП
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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