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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 02 марта 2011
Реал Сосьедад
02.03.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
53'
Д. Зурутуса
77'
А. Дель Орно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
Желтая карточка
П. Сутил
Желтая карточка
С. Бальестерос
ГОЛ! 1:1!
А. Дель Орно
Замена
Р. Суарес
️️️️
В. Иборра
Замена
И. Агиррече
️️️️
Р. Тамудо
Замена
П. Сутил
️️️️
А. Гризманн
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
Х. Вента
ГОЛ! 1:0!
Д. Зурутуса
Пас отдал
М. Аранбуру
Желтая карточка
Г. Мунуа
Замена
Нано
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
28
Хиско
ПВ
23
Вальдо
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
9
Рафа Хорда
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
де ла Белья
15
Ансотеги
15
Демидов
22
Эстрада
10
Прието
19
Ривас
17
Зурутуса
11
Аранбуру
7
Гризманн
23
Тамудо
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
15
Дель Орно
18
Бальестерос
12
Хуанфран
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
28
Хиско
20
Хуанлу
7
Стуани
7
Гризманн
11
Сутил
11
Сутил
7
Гризманн
23
Тамудо
9
Агиррече
9
Агиррече
23
Тамудо
12
Хуанфран
3
Нано
3
Нано
12
Хуанфран
23
Вальдо
10
Монтеро
10
Монтеро
23
Вальдо
10
Иборра
21
Суарес
21
Суарес
10
Иборра
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Маноло Рейна
ВР
14
Мигель Пальярдо
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
14
Мигель Пальярдо
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Реале Арена
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