«Осасуна» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

21 ноября 2025 10:00
Осасуна - Реал Сосьедад
22 нояб. 2025, суббота 20:30 | Испания. Примера, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Реал Сосьедад» с форой (0)
Сделать ставку

22 ноября на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 13 тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет «Реал Сосьедад». Обе команды находятся рядом в таблице, но подходят к игре с разной динамикой. Памплонский клуб переживает спад и не может выиграть несколько туров подряд, тогда как гости сохраняют стабильность и демонстрируют более уверенную игру в атаке, что делает предстоящую встречу принципиальной с точки зрения турнирного положения.

«Осасуна»

После 12 туров у хозяев 11 очков и 16 место. Команда не выигрывает в чемпионате четыре матча подряд, уступив «Атлетико» и «Севилье» без забитых мячей. В последних пяти встречах «Осасуна» забила 7 голов и пропустила 5, в среднем 1.40 забитого и 1.00 пропущенного за игру. При этом дома коллектив не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что остается важным фактором в контексте этой встречи.

«Реал Сосьедад»

Баски набрали 13 очков и располагаются на 14 позиции, но серия без поражений выглядит обнадеживающе. Команда не проигрывает уже шесть матчей подряд и стабильно отличается в каждом из них. За последние пять игр «Реал Сосьедад» забил 10 и пропустил 5 мячей, а лидер атак Микель Ойарсабаль отметился 5 голами в 13 матчах, подтверждая свою результативность.

Факты о командах

«Осасуна»

  • Не побеждает 4 матча подряд в Ла Лиге
  • 7 забитых и 5 пропущенных голов за 5 последних игр
  • 5 из 7 последних домашних встреч без поражений

«Реал Сосьедад»

  • 6 матчей подряд без поражений
  • Забивает в 6 играх кряду
  • В среднем 2.00 гола за матч в последних встречах

Личные встречи
20% (5)
28% (7)
52% (13)
19
Забитых мячей
36
0.76
В среднем за матч
1.44
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал Сосьедад
2 : 0
06.02.2025
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
2 : 1
02.02.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
27.10.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
10.02.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
02.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
0 : 2
28.04.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
31.12.2022
Осасуна
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
27.02.2022
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 2
07.11.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0 : 1
22.05.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
03.01.2021
Осасуна
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
14.06.2020
Осасуна
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
3 : 1
29.01.2020
Осасуна
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
3 : 4
22.12.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
05.02.2017
Осасуна
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 2
27.08.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 1
30.03.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.11.2013
Осасуна
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
0 : 0
21.04.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
24.11.2012
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
1 : 0
05.05.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
07.01.2012
Осасуна
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
13.02.2011
Осасуна
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
3 : 1
21.09.2010
Реал Сосьедад
Показать все

Прогноз на матч «Осасуна» – «Реал Сосьедад»

С учетом текущей формы преимущество выглядит на стороне гостей, которые демонстрируют более стабильную результативность и уверенность в созидании. «Осасуна» способна навязать борьбу за счет фактора домашнего поля, однако затяжная серия без побед и проблемы с реализацией снижают ее шансы на полноценный успех. Вероятным сценарием выглядит матч с голами обеих сторон, но с преимуществом «Реал Сосьедада» по качеству моментов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реал Сосьедад» с форой (0) – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Реал Сосьедад» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Реал Сосьедад Осасуна
Рекомендуем
