22 ноября на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 13 тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет «Реал Сосьедад». Обе команды находятся рядом в таблице, но подходят к игре с разной динамикой. Памплонский клуб переживает спад и не может выиграть несколько туров подряд, тогда как гости сохраняют стабильность и демонстрируют более уверенную игру в атаке, что делает предстоящую встречу принципиальной с точки зрения турнирного положения.

«Осасуна»

После 12 туров у хозяев 11 очков и 16 место. Команда не выигрывает в чемпионате четыре матча подряд, уступив «Атлетико» и «Севилье» без забитых мячей. В последних пяти встречах «Осасуна» забила 7 голов и пропустила 5, в среднем 1.40 забитого и 1.00 пропущенного за игру. При этом дома коллектив не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что остается важным фактором в контексте этой встречи.

«Реал Сосьедад»

Баски набрали 13 очков и располагаются на 14 позиции, но серия без поражений выглядит обнадеживающе. Команда не проигрывает уже шесть матчей подряд и стабильно отличается в каждом из них. За последние пять игр «Реал Сосьедад» забил 10 и пропустил 5 мячей, а лидер атак Микель Ойарсабаль отметился 5 голами в 13 матчах, подтверждая свою результативность.

Факты о командах

«Осасуна»

Не побеждает 4 матча подряд в Ла Лиге

7 забитых и 5 пропущенных голов за 5 последних игр

5 из 7 последних домашних встреч без поражений

«Реал Сосьедад»

6 матчей подряд без поражений

Забивает в 6 играх кряду

В среднем 2.00 гола за матч в последних встречах

Прогноз на матч «Осасуна» – «Реал Сосьедад»

С учетом текущей формы преимущество выглядит на стороне гостей, которые демонстрируют более стабильную результативность и уверенность в созидании. «Осасуна» способна навязать борьбу за счет фактора домашнего поля, однако затяжная серия без побед и проблемы с реализацией снижают ее шансы на полноценный успех. Вероятным сценарием выглядит матч с голами обеих сторон, но с преимуществом «Реал Сосьедада» по качеству моментов.

Рекомендованные ставки