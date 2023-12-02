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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 02 декабря 2023
Осасуна
02.12.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
2'
М. Гомес
41'
У. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
88'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Захарян
Желтая карточка
Р. Гарсия
86'
84'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
75'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
У. Садик
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
75'
Замена
И. Видаль
️️️️
Х. Крус
75'
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Орос
75'
74'
Замена
А. Муньос
️️️️
К. Тирни
65'
Желтая карточка
Т. Кубо
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Р. Гарсия
64'
Желтая карточка
А. Будимир
61'
Желтая карточка
А. Катена
58'
Замена
Х. Эррандо
️️️️
Й. Мохика
55'
49'
Желтая карточка
К. Тирни
41'
ГОЛ! 1:1!
У. Садик
Пас отдал
И. Субельдия
16'
Замена
А. Захарян
️️️️
А. Барренечеа
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
А. Будимир
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
(К)
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
19
Андре Силва
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
5
Гарсия
22
Мохика
6
Торро
12
Аресо
10
Орос
14
Гарсия
16
Гомес
17
Будимир
4-2-3-1
1
Ремиро
14
Траоре
5
Субельдия
24
Ле Норман
63
Тирни
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
14
Кубо
7
Барренечеа
6
Садик
22
Мохика
5
Эррандо
5
Эррандо
22
Мохика
3
Крус
22
Видаль
22
Видаль
3
Крус
14
Гарсия
7
Монкайола
7
Монкайола
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
10
Орос
6
Авила
6
Авила
10
Орос
63
Тирни
3
Муньос
3
Муньос
63
Тирни
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
6
Садик
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
6
Садик
Захарян
19
Силва
19
Силва
Захарян
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
8
Икер Муньос
ОП
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Лас-Пальмас)
Стадион:
Эль Садар
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