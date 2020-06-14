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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 14 июня 2020
Реал Сосьедад
14.06.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
61'
М. Оярсабаль
29'
Адриан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
87'
Желтая карточка
И. Перес
Замена
Д. Льоренте
️️️️
М. Мерино
82'
Замена
А. Муньос
️️️️
Н. Монреаль
82'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
73'
72'
Желтая карточка
Э. Гальего
69'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ойер
Желтая карточка
М. Мерино
67'
64'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Адриан
64'
Замена
Э. Гальего
️️️️
М. Кардона
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
В. Жозе
61'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Адриан
25'
Желтая карточка
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Робен Ле Норман
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
10
Аймар Орос
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
18
Монреаль
2
Сальдуа
24
Ле Норман
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
12
Виллиан Жозе
3-3-2-2
23
Рубен
15
Гарсия
16
Навас
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
2
Эступиньян
5
Брашанац
21
Перес
22
Кардона
20
Адриан
18
Монреаль
3
Муньос
3
Муньос
18
Монреаль
23
Мерино
3
Льоренте
3
Льоренте
23
Мерино
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
6
Ойер
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Ойер
20
Адриан
11
Арнайц
11
Арнайц
20
Адриан
22
Кардона
18
Гальего
18
Гальего
22
Кардона
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
7
Андер Барренечеа
ЛВ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Аймар Орос
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Аймар Орос
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Реале Арена
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