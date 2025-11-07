8 ноября на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле пройдет матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Фулхэмом». Оба коллектива находятся в нижней части таблицы, и встреча обещает стать напряженным сражением за важные очки. Команды нестабильны, но стараются наладить игру, особенно в атаке.

«Эвертон»

Хозяева испытывают сложности с результатами: в последних трeх матчах Премьер-лиги не удалось одержать ни одной победы. Особенно тревожит оборона – 8 пропущенных мячей за 5 игр. При этом команда регулярно забивает, пусть и скромно – 0.8 гола в среднем. Ндиай остаeтся главной надеждой в атаке, но его поддержки пока недостаточно для побед. Домашние матчи приносят очки – 5 игр без поражений на своeм поле за последние 7 попыток.

«Фулхэм»

Гости идут следом за «Эвертоном» и также не впечатляют. Победа над «Вулверхэмптоном» 3:0 была важна, но в целом форма слабая – особенно в выездных матчах. «Фулхэм» проиграл 4 последних игры вне дома, пропуская в среднем 1.4 гола за матч. Забивают нечасто – 6 голов в 5 матчах. При этом Сессеньон начинает набирать форму, и команда надеется на продолжение серии.

Факты о командах

«Эвертон»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем 0.80 забитых и 1.60 пропущенных за 5 игр

5 домашних матчей без поражений из 7

«Фулхэм»

Проиграл 4 последних гостевых матча

В среднем 1.20 гола за матч за 5 игр

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 3 играх подряд

Прогноз на матч

Обе команды испытывают проблемы с обороной, но регулярно создают моменты. «Эвертон» неплох дома, а «Фулхэм» нестабилен в гостях. Однако гости прибавили в последней игре, и стоит ожидать равной борьбы. С учeтом общей нестабильности и ошибок в защите обеих сторон, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами. Также логично ожидать, что «Эвертон» воспользуется домашним преимуществом и не проиграет.

Рекомендованные ставки: