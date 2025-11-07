Введите ваш ник на сайте
«Эвертон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 2.12

07 ноября 2025 9:45
Эвертон - Фулхэм
08 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.12
Обе команды забьют
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле пройдет матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Фулхэмом». Оба коллектива находятся в нижней части таблицы, и встреча обещает стать напряженным сражением за важные очки. Команды нестабильны, но стараются наладить игру, особенно в атаке.

«Эвертон»

Хозяева испытывают сложности с результатами: в последних трeх матчах Премьер-лиги не удалось одержать ни одной победы. Особенно тревожит оборона – 8 пропущенных мячей за 5 игр. При этом команда регулярно забивает, пусть и скромно – 0.8 гола в среднем. Ндиай остаeтся главной надеждой в атаке, но его поддержки пока недостаточно для побед. Домашние матчи приносят очки – 5 игр без поражений на своeм поле за последние 7 попыток.

«Фулхэм»

Гости идут следом за «Эвертоном» и также не впечатляют. Победа над «Вулверхэмптоном» 3:0 была важна, но в целом форма слабая – особенно в выездных матчах. «Фулхэм» проиграл 4 последних игры вне дома, пропуская в среднем 1.4 гола за матч. Забивают нечасто – 6 голов в 5 матчах. При этом Сессеньон начинает набирать форму, и команда надеется на продолжение серии.

Факты о командах

«Эвертон»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем 0.80 забитых и 1.60 пропущенных за 5 игр
  • 5 домашних матчей без поражений из 7

«Фулхэм»

  • Проиграл 4 последних гостевых матча
  • В среднем 1.20 гола за матч за 5 игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 3 играх подряд

Личные встречи
54% (15)
21% (6)
25% (7)
45
Забитых мячей
26
1.61
В среднем за матч
0.93
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
2 : 0
08.11.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Фулхэм
1 : 3
10.05.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
1 : 1
26.10.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0 : 0
30.01.2024
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Эвертон
1 : 1
19.12.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
0 : 1
12.08.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Эвертон
1 : 3
15.04.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
0 : 0
29.10.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0 : 2
14.02.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2 : 3
22.11.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
2 : 0
13.04.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
3 : 0
29.09.2018
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Фулхэм
1 : 3
30.03.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
4 : 1
14.12.2013
Фулхэм
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Фулхэм
2 : 1
24.09.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Эвертон
1 : 0
27.04.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
2 : 2
03.11.2012
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
4 : 0
28.04.2012
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
2 : 1
27.01.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Фулхэм
1 : 3
23.10.2011
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2 : 1
19.03.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
0 : 0
25.09.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2 : 1
25.04.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
2 : 1
13.09.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0 : 2
24.05.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
1 : 0
01.11.2008
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Фулхэм
1 : 0
16.03.2008
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
3 : 0
08.12.2007
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды испытывают проблемы с обороной, но регулярно создают моменты. «Эвертон» неплох дома, а «Фулхэм» нестабилен в гостях. Однако гости прибавили в последней игре, и стоит ожидать равной борьбы. С учeтом общей нестабильности и ошибок в защите обеих сторон, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами. Также логично ожидать, что «Эвертон» воспользуется домашним преимуществом и не проиграет.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.12
  • «Эвертон» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.60

2.12
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Фулхэм Эвертон
