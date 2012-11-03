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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Эвертон
Фулхэм - Эвертон: обзор матча 03 ноября 2012
Фулхэм
03.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
7'
Т. Ховард (АГ)
90'
С. Сидуэлл
55'
М. Феллайни
72'
М. Феллайни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Эвертон
ГОЛ! 2:2!
С. Сидуэлл
Пас отдал
С. Ритер
90'
89'
Замена
С. Дистен
️️️️
Н. Елавич
84'
Желтая карточка
Л. Осман
79'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
Замена
М. Петрич
️️️️
М. Диарра
76'
Желтая карточка
К. Бэйрд
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Феллайни
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
А. Качаниклич
68'
Желтая карточка
М. Диарра
62'
Замена
А. Дежага
️️️️
Й. Риисе
59'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
Пас отдал
К. Миральяс
Желтая карточка
Й. Риисе
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Ховард
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
3-2-3-2
32
Шварцер
4
Хангеланд
22
Бэйрд
3
Хьюз
6
Риисе
27
Ритер
9
Диарра
20
Качаниклич
16
Дафф
22
Руис
10
Бербатов
3-2-3-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
20
Пиенаар
87
Миральяс
18
Елавич
20
Качаниклич
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
6
Риисе
21
Дежага
21
Дежага
6
Риисе
9
Диарра
33
Петрич
33
Петрич
9
Диарра
18
Елавич
25
Дистен
25
Дистен
18
Елавич
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
Остались в запасе
Фулхэм
Эвертон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фулхэм - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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