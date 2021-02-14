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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 14 февраля 2021
Эвертон
14.02.2021, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
48'
Д. Майя
65'
Д. Майя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Фулхэм
90'
+6
Желтая карточка
Д. Онома
Желтая карточка
М. Кин
90'
+6
90'
+1
Замена
Д. Онома
️️️️
М. Лемина
83'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
А. Лукман
73'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Майя
Замена
Бернард
️️️️
Х. Родригес
68'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Майя
Замена
М. Кин
️️️️
Ш. Коулмен
56'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Т. Дэвис
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Майя
Пас отдал
О. Эйна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-3-2-1
1
Ольсен
12
Динь
27
Холгейт
4
Годфри
23
Коулмен
6
Дукуре
20
Гомеш
22
Дэвис
10
Сигурдссон
23
Родригес
47
Ришарлисон
4-1-2-1-2
23
Ареоля
2
Тете
4
Адарабиойо
2
Андерсен
34
Эйна
99
Лемина
6
Рид
20
Лофтус-Чик
14
Рид
9
Майя
11
Лукман
23
Коулмен
5
Кин
5
Кин
23
Коулмен
23
Родригес
11
Бернард
11
Бернард
23
Родригес
22
Дэвис
7
Кинг
7
Кинг
22
Дэвис
11
Лукман
99
Ангисса
99
Ангисса
11
Лукман
99
Лемина
17
Онома
17
Онома
99
Лемина
9
Майя
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
9
Майя
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
5
Теренс Конголо
ЦЗ
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
5
Теренс Конголо
ЦЗ
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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