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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Эвертон
Фулхэм - Эвертон: обзор матча 30 января 2024
Фулхэм
30.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Эвертон
90'
Замена
Л. Доббин
️️️️
А. Данжума
81'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
81'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Т. Рим
️️️️
И. Диоп
75'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
46'
42'
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
28'
Желтая карточка
Б. Годфри
Желтая карточка
Ж. Палинья
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
6
Диоп
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
10
Виллиан
8
Перейра
14
Рид
9
Хименес
3-3-3-1
1
Пикфорд
4
Годфри
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
37
Гарнер
16
Миколенко
11
Макнил
11
Харрисон
7
Данжума
9
Калверт-Льюин
6
Диоп
3
Рим
3
Рим
6
Диоп
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
7
Данжума
11
Доббин
11
Доббин
7
Данжума
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Фулхэм
Эвертон
1
Марек Родак
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Фулхэм - Эвертон
1
2
Всего ударов по воротам
25
17
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
15
6
Нарушения
6
12
Офсайды
3
2
Количество передач
596
263
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
13
9
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.37
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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