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Фулхэм - Эвертон
Фулхэм - Эвертон: обзор матча 25 сентября 2010
Фулхэм
25.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Эвертон
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Д. Дафф
Желтая карточка
К. Сальсидо
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
Д. Камара
️️️️
С. Дэйвис
Замена
Л. Осман
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
Э. Джонсон
️️️️
З. Гера
Замена
К. Бэйрд
️️️️
С. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
30
Сальсидо
4
Хангеланд
3
Хьюз
12
Келли
29
Дэйвис
13
Мерфи
2
Демпси
20
Этуху
16
Дафф
20
Гера
3-3-3-1
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
19
Ягиелка
23
Коулмен
8
Артета
3
Бэйнс
25
Феллайни
17
Кэхилл
20
Пиенаар
24
Айегбени
20
Гера
0
Джонсон
0
Джонсон
20
Гера
12
Келли
22
Бэйрд
22
Бэйрд
12
Келли
29
Дэйвис
15
Камара
15
Камара
29
Дэйвис
23
Коулмен
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
23
Коулмен
17
Кэхилл
21
Осман
21
Осман
17
Кэхилл
Остались в запасе
Фулхэм
Эвертон
13
Нил Этеридж
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фулхэм - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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