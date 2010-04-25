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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 25 апреля 2010
Эвертон
25.04.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
50'
К. Смоллинг (АГ)
90'
М. Артета (П)
36'
Э. Невланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Фулхэм
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Артета
Замена
Ф. Стоор
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Д. Бакстер
️️️️
Я. Айегбени
Замена
Д. Эльм
️️️️
Э. Невланд
Замена
Л. Саа
️️️️
Ф. Невилл
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Смоллинг
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
ГОЛ! 0:1!
Э. Невланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Эвертон
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Андраник Теймурян
ОП
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
13
Давид Эльм
ЦФ
3-3-3-1
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
8
Артета
2
Хибберт
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
20
Пиенаар
24
Айегбени
4-4-2
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
6
Смоллинг
22
Бэйрд
3
Шори
8
Риисе
15
Дикгакой
14
Грининг
2
Демпси
77
Окака-Чука
15
Невланд
24
Айегбени
8
Бакстер
8
Бакстер
24
Айегбени
14
Билялетдинов
28
Аничебе
28
Аничебе
14
Билялетдинов
18
Невилл
28
Саа
28
Саа
18
Невилл
77
Окака-Чука
27
Стоор
27
Стоор
77
Окака-Чука
15
Невланд
13
Эльм
13
Эльм
15
Невланд
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
38
Джеймс Уэллс
ЦП
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Андраник Теймурян
ОП
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
Остались в запасе
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Андраник Теймурян
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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