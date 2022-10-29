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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Эвертон
Фулхэм - Эвертон: обзор матча 29 октября 2022
Фулхэм
29.10.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Эвертон
86'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Э. Гордон
Замена
К. Тете
️️️️
Б. Рид
76'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
76'
76'
Замена
Д. Макнил
️️️️
Д. Грей
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Н. Кебану
67'
65'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
И. Гуйе
64'
Желтая карточка
А. Онана
64'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Б. Рид
58'
Желтая карточка
А. Митрович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Рим
6
Диоп
6
Палинья
6
Рид
92
Кебану
8
Перейра
10
Виллиан
9
Митрович
14
Рид
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
6
Тарковски
15
Коди
16
Миколенко
24
Онана
5
Гуйе
10
Гордон
17
Ивоби
10
Грей
9
Калверт-Льюин
14
Рид
2
Тете
2
Тете
14
Рид
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
92
Кебану
10
Уилсон
10
Уилсон
92
Кебану
23
Коулмен
2
Паттерсон
2
Паттерсон
23
Коулмен
5
Гуйе
37
Гарнер
37
Гарнер
5
Гуйе
10
Грей
11
Макнил
11
Макнил
10
Грей
10
Гордон
11
Мопе
11
Мопе
10
Гордон
Остались в запасе
Фулхэм
Эвертон
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Фулхэм - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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