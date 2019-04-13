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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Эвертон
Фулхэм - Эвертон: обзор матча 13 апреля 2019
Фулхэм
13.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
46'
Т. Кэрни
69'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Эвертон
ГОЛ! 2:0!
Р. Бабел
Пас отдал
А. Митрович
69'
Желтая карточка
М. Ле Марша
57'
Желтая карточка
Т. Рим
48'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
Р. Бабел
46'
44'
Желтая карточка
Ришарлисон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Фулхэм
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-2
15
Серхио Рико
3
Рим
23
Ле Марша
12
Чамберс
23
Брайан
27
Фосу-Менса
99
Ангисса
10
Кэрни
9
Митрович
8
Бабел
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
19
Ягиелка
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Фулхэм
Эвертон
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Харви Эллиот
АП
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Харви Эллиот
АП
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Фулхэм - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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