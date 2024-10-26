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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 26 октября 2024
Эвертон
26.10.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
90+4'
Бету
61'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Фулхэм
ГОЛ! 1:1!
Бету
Пас отдал
Э. Янг
90'
+4
90'
+2
Замена
Х. Куэнка
️️️️
А. Ивоби
90'
+2
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
Д. Макнил
86'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
81'
Замена
О. Мангала
️️️️
А. Дукуре
80'
79'
Замена
Х. Рид
️️️️
Э. Смит-Роу
79'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
Д. Тарковски
76'
68'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Траоре
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Д. Харрисон
68'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Ивоби
Пас отдал
Э. Смит-Роу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
Янг
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-1-3-2
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
6
Диоп
33
Робинсон
16
Берге
24
Траоре
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
8
Перейра
11
Макнил
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
11
Макнил
6
Дукуре
23
Мангала
23
Мангала
6
Дукуре
11
Харрисон
35
Линдстрем
35
Линдстрем
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
4
Куэнка
4
Куэнка
17
Ивоби
32
Смит-Роу
6
Рид
6
Рид
32
Смит-Роу
8
Перейра
10
Уилсон
10
Уилсон
8
Перейра
24
Траоре
17
Нелсон
17
Нелсон
24
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
8
Офсайды
4
2
Количество передач
373
571
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
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